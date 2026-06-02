Alerta ambiental: un joven expuso el crítico estado de un basural en La Punta

Tomás Escudero, un joven vecino de La Punta, registró en imágenes un escenario absolutamente deplorable y alarmante: la persistencia de un basural a cielo abierto en la localidad.



Con un fuerte tono irónico, el ciudadano compartió una publicación en sus redes sociales invitando a la comunidad a "conocer este paraíso", mientras exhibía un panorama desolador con toneladas de residuos totalmente esparcidos.



La denuncia pone el foco sobre la falta de respuestas definitivas por parte de la gestión local. Según explicó Escudero, en el año 2024 las autoridades municipales ya habían hablado públicamente de la erradicación definitiva del predio.



En su momento, tras la difusión de las quejas vecinales (durante 2025 también fue un tema recurrente), la Municipalidad realizó un operativo de limpieza que dejó el lugar saneado. Sin embargo, un año después la historia vuelve a repetirse.



El vecino manifestó su indignación al advertir que, a pesar de que el tiempo pasa, los resultados estructurales son inexistentes y las promesas nunca desaparecen.



"Hoy volvemos a escuchar de reuniones, planes de saneamiento y erradicación", fustigó el joven, señalando el contraste entre los discursos oficiales actuales y la realidad del terreno.



"¿Para cuándo?", cuestionó con firmeza ante la falta de soluciones a largo plazo para esta problemática ambiental.

