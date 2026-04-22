Cierran los cuarteles de Bomberos Oficiales en Juana Koslay y La Punta

Un clima de profunda preocupación se instaló en el sistema de emergencias provincial tras confirmarse que la Conducción Policial y el Gobierno de San Luis decidieron cerrar los Cuarteles de Bomberos Oficiales N° 4 de Juana Koslay y N° 2 de la ciudad de La Punta.



La noticia fue ratificada por el comisario retirado Darío Fernando Zabala, quien alertó sobre las graves consecuencias operativas que esta determinación tendrá para la seguridad pública.



Zabala, exjefe de ambas dependencias, explicó que estos cuarteles resultaban fundamentales para la atención inmediata de accidentes viales en rutas nacionales y provinciales, incendios estructurales, rescates en las sierras y siniestros de interfase.



Según el especialista, la desaparición de estas bases elimina la posibilidad de cumplir con la "hora dorada", el tiempo crítico de respuesta que define la supervivencia de un herido en una emergencia.



De acuerdo con la información trascendida, la justificación oficial para el cierre radicó en la necesidad de "optimizar recursos humanos y materiales". Sin embargo, el exjefe cuestionó la falta de visión estratégica y señaló que la intención de fondo sería degradar la estructura institucional, pasando de una Dirección de Bomberos —con relación directa con el Ministerio— a una simple oficina dependiente de la Dirección de Operaciones.



La medida también generó desconcierto en Juana Koslay, dado que el terreno donde funcionaba el cuartel fue donado por el vecino Pedro Velasco con el fin exclusivo de albergar a los bomberos.



Pese a que estas unidades cumplían tareas específicas que complementaban la labor de los voluntarios, hasta el momento el Ministerio de Seguridad no emitió un comunicado que aclare el destino del personal, las autobombas o el plan de contingencia para cubrir las emergencias en ambas ciudades.

