El artesano Matías Funes se consagró en la cumbre de la cuchillería mundial

En el marco del BLADE Show 2026, la convención y competencia de filos más grande y competitiva del planeta, el puntano Matías Funes se convirtió en el protagonista absoluto del evento al encadenar una histórica seguidilla de galardones internacionales que lo posicionan en la elite global de la forja y la orfebrería.



El artesano, de Santa Rosa del Conlara, descolló tanto en el certamen oficial del show como en las evaluaciones del prestigioso Knifemakers Guild (Gremio de Fabricantes de Cuchillos de Estados Unidos), dejando atónitos a los jurados y coleccionistas norteamericanos durante un fin de semana soñado.



La racha histórica comenzó durante la jornada del viernes. En la competencia central del Blade Show, donde participan los mejores exponentes del mundo, las piezas presentadas por el puntano superaron todas las expectativas de los jueces debido a su simetría milimétrica, tratamientos térmicos y un nivel de acabados perfecto.



En un solo día, el trabajo de Funes obtuvo tres de los reconocimientos más codiciados de la industria: "Mejor Cuchillo de Lucha" (Best Fighting Knife), que premia el balance y la ergonomía; "Mejor Bowie" (Best Bowie), un triunfo con doble mérito por tratarse del cuchillo americano por excelencia; y el premio supremo del certamen, "Mejor del Show" (Best of Show), distinción general que superó a cientos de maestros internacionales.



Lejos de detenerse, el reconocimiento internacional continuó en la jornada del sábado. En el segundo día de actividades y bajo un escrutinio feroz, el Knifemakers Guild otorgó a Matías Funes el premio al "Best First Year Probationary Maker" (Mejor Fabricante a Prueba en su Primer Año).



Para la comunidad cuchillera, este galardón tiene un valor técnico incalculable, ya que el Gremio evalúa con tolerancia cero el ajuste de las cachas, la pureza de las líneas de forjado y la funcionalidad del filo en los nuevos ingresantes.



Para Santa Rosa del Conlara y todo el Valle del Conlara, este hito representa un orgullo de dimensiones internacionales. El Blade Show de Atlanta, que reúne a más de 950 expositores en el Cobb Galleria Centre, es considerado la "Meca" de la especialidad.



Que un joven puntano regrese al país con los títulos de Mejor Bowie, Mejor Cuchillo de Lucha, Mejor del Show y el reconocimiento del Gremio norteamericano ratifica de manera contundente que la mano de obra de San Luis está al nivel de la excelencia.



Con información de Aljaba/Redacción.