La Punta: el PJ rechazó el balance 2025 y denunció gastos millonarios sin comprobantes

Pese a las graves inconsistencias señaladas por el justicialismo, el balance fue aprobado gracias a la mayoría automática que ostenta el oficialismo en el cuerpo deliberativo.

En una sesión marcada por la tensión y las acusaciones de falta de transparencia, el bloque de concejales del Partido Justicialista de la ciudad de La Punta rechazó de forma tajante el balance financiero del ejercicio 2025.



La principal denuncia de la oposición radica en que la gestión municipal, encabezada por el intendente Luciano Ayala, ejecutó una suma superior a los $9.000 millones sin presentar la documentación oficial ni los comprobantes que respalden el destino de tales fondos.



De acuerdo con lo expuesto por los ediles del PJ, las cuentas municipales no solo carecen de sustento documental, sino que además arrojan un déficit de $200 millones al cierre del año.



Durante el debate legislativo, el concejal Martín "Tincho" Bastías cuestionó duramente la administración de los recursos, señalando una contradicción entre la magnitud del presupuesto manejado y la situación salarial de los trabajadores de la comuna.



“Para caprichos hay plata, pero para el personal no hay plata. Manejaron más de $9.000 millones y no hay un solo documento que diga qué pagaron, a quién le pagaron o cómo le pagaron”, disparó Bastías durante su intervención en el recinto.



El edil subrayó que, mientras el municipio no rinde cuentas claras, los empleados municipales deben afrontar cobros en cuotas y salarios que no llegan a cubrir el costo de la canasta básica total.



Desde la oposición remarcaron que el estado actual de la ciudad no refleja la inversión de los millonarios recursos ejecutados, sugiriendo que las prioridades del Ejecutivo local se encuentran alejadas de las necesidades reales de los vecinos.



Asimismo, criticaron la postura de los concejales oficialistas, a quienes acusaron de actuar como cómplices de la falta de transparencia al permitir que el intendente Ayala no justifique el uso del erario público.



Pese a las graves inconsistencias señaladas por el justicialismo, el balance fue aprobado gracias a la mayoría automática que ostenta el oficialismo en el cuerpo deliberativo. Ante este escenario, el bloque del PJ adelantó que no dará por cerrado el tema; por el contrario, iniciará una serie de pedidos de informes y ya evalúa realizar presentaciones formales ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia para exigir una rendición documentada de los fondos públicos.