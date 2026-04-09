Un alumno intercambió municiones por comida y dinero en la escuela Martin Luther King

En un episodio que ha generado una profunda inquietud en la comunidad educativa de La Punta, la Escuela Pública Autogestionada (EPA) N°14 "Martin Luther King" se convirtió este miércoles en el escenario de un hecho insólito y peligroso: un alumno de secundaria ingresó al establecimiento con municiones reales y las distribuyó entre sus pares.



El intercambio en el recreo



El incidente involucró a un estudiante de primer año de secundaria, quien portaba cuatro proyectiles. Según confirmaron fuentes institucionales, el joven no utilizó las municiones con fines violentos de manera directa, sino que las usó como moneda de intercambio, entregándolas a otros alumnos a cambio de sándwiches y dinero en efectivo.



El hecho salió a la luz alrededor de las 12:30, minutos antes de que finalizara la jornada escolar. Fue una compañera de curso quien, al advertir la extraña transacción, alertó de inmediato al cuerpo docente.



Protocolos y respuesta institucional



Tras recibir la denuncia, las autoridades escolares identificaron al menor y lograron recuperar los elementos. La directora de la institución, Silvia Miranda, confirmó que se activó de forma inmediata el protocolo de seguridad vigente.



"Se procedió con una intervención familiar y se mantuvo una reunión con la madre del alumno para abordar la situación. Si bien se sospecha que el origen de los proyectiles está vinculado a su entorno familiar, se ha descartado que el joven tenga acceso a armas de fuego", explicaron desde la dirección.



Actualmente, equipos de apoyo técnico y pedagógico trabajan con los estudiantes de 12 y 13 años para concientizar sobre la gravedad y el peligro de manipular este tipo de elementos. Asimismo, la institución analiza las responsabilidades de los alumnos que participaron voluntariamente del intercambio.



Un clima de alerta en la provincia



Este suceso no es un hecho aislado. La provincia de San Luis atraviesa semanas de especial sensibilidad respecto a la seguridad escolar. Apenas ayer, 8 de abril de 2026, se activó otro protocolo de emergencia en Villa Mercedes por una amenaza de tiroteo en la Escuela N° 431 difundida por redes sociales.



Este contexto de vulnerabilidad se ve agravado por la conmoción nacional que generó un reciente tiroteo fatal en San Cristóbal, Santa Fe, lo que ha llevado al Gobierno provincial a intensificar los operativos interministeriales para contener y prevenir la violencia en las aulas.