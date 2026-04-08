Una publicación en redes sociales generó temor por una amenaza de ataque escolar

Una publicación en redes sociales atribuida a una alumna generó una profunda preocupación en la comunidad mercedina durante la jornada de hoy. El mensaje, que se difundió rápidamente, manifestó la presunta intención de la joven de llevar un arma a la institución educativa para atacar a sus compañeros.



El incidente se centró en la Escuela Nelly Chenau de Vecino, ubicada en el Barrio Jardín del Sur. El conflicto se originó a partir de un texto atribuido a una menor de 15 años, cuya situación familiar ya estaba bajo seguimiento de áreas sociales, un dato que sumó relevancia a la investigación inmediata.



Intervención judicial y protocolos



Ante la gravedad de la amenaza, la Fiscalía N°5 intervino de oficio e identificó a la menor responsable. Tras las primeras pericias, se determinó que el texto compartido no era de su autoría, sino una réplica de contenido viral que circula habitualmente en internet con el fin de generar alarma.



De manera simultánea, se activaron los protocolos de seguridad nacional y local. Las autoridades realizaron una requisa a la menor, la cual arrojó resultados negativos, ya que no se encontró ningún arma ni elemento peligroso en su poder. Debido a que se confirmó rápidamente que se trató de un comentario sin sustento material, la justicia desestimó la realización de allanamientos.



Finalmente, el caso fue derivado a un Juzgado de Familia y a la Unidad de Abordaje, con el objetivo de brindar la contención psicológica y social necesaria a la adolescente involucrada.



Contexto de vulnerabilidad



Este hecho no resultó aislado. En los últimos días, se reportaron dos incidentes significativos relacionados con adolescentes y armas en la provincia, en medio de un clima de alerta nacional. La sensibilidad social se encontraba particularmente afectada por el reciente tiroteo fatal en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a un compañero, un suceso que conmocionó a todo el sistema educativo argentino.