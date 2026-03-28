Revelan el "trasfondo" de la pelea en Villa Mercedes a la salida de una escuela

En las últimas horas, la viralización de un video que muestra una feroz golpiza en las cercanías de la Escuela Ricardo Rojas generó una fuerte conmoción en Villa Mercedes. Aunque las imágenes muestran un escándalo en la vía pública con múltiples agresores, el aparente trasfondo del incidente revela una trama de hostigamiento y "patoteo" que culminó con dos hermanas lesionadas, una de ellas menor de edad.



El origen de la disputa se remontaría al pasado lunes durante una fiesta. En esa oportunidad, una joven —amiga de una de las actuales víctimas— estaba siendo agredida por un grupo de cuatro personas, según reveló una fuente que prefiró el anonimato.



Al intervenir para defenderla, la cuestión provocó la rabia de familiares y allegados de quienes habrían inciado el pleito. De hecho, la joven en cuestión, que el jueves cumplió 19 años, terminó involucrada en la última pelea a causa de defender a su amiga. Todo habría desatado una serie de amenazas y búsquedas por parte de los agresores durante los días subsiguientes.



El jueves por la tarde, la situación pasó de las amenazas a la emboscada directa. Según pudo reconstruir este medio, el ataque ocurrió en el momento en que la joven de 19 años se retiraba del establecimiento escolar.



Mientras se disponía a subir al vehículo familiar, una motocicleta interceptó el paso y, de forma repentina, un grupo numeroso de personas —que serían integrantes de una misma familia— se abalanzó sobre ella.



El nivel de violencia escaló cuando los agresores no solo golpearon a la estudiante, sino que bajaron por la fuerza del asiento trasero del auto a su hermana de 13 años. La menor fue arrastrada por el asfalto y golpeada por dos mujeres de 20 y 21 años, respectivamente.



En el video viralizado se observa también la participación de un compañero de escuela de la joven mayor, quien habría colaborado en la agresión física.



Tras el incidente, las víctimas se dirigieron inmediatamente a la comisaría jurisdiccional para radicar la denuncia correspondiente. Debido a la naturaleza de las lesiones, fueron derivadas para recibir la atención médica pertinente.



Aunque las jóvenes se encuentran físicamente fuera de peligro, el entorno familiar manifestó su preocupación por la actitud "patotera" y la logística previa que utilizaron los atacantes, quienes habrían estado averiguando domicilios y horarios escolares para concretar la agresión. La causa sigue su curso bajo investigación.