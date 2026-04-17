Abril violento: ola de amenazas de tiroteos y armas en escuelas de la provincia

La provincia de San Luis atraviesa un escenario de extrema sensibilidad en sus instituciones educativas. En lo que va de abril, una seguidilla de amenazas de tiroteos, ingresos de armas a las aulas y peleas callejeras ha puesto en alerta máxima a las autoridades de los ministerios de Seguridad y Educación, obligando a la activación inmediata de protocolos de emergencia interministeriales para resguardar la integridad de los alumnos y el personal docente.



La situación en Villa Mercedes ha generado una especial preocupación debido a la gravedad de los hallazgos. En la Escuela Nelly Chenau de Vecino, ubicada en el Barrio Jardín del Sur, las alarmas se encendieron tras detectar publicaciones en redes sociales donde una alumna de 15 años manifestaba su intención de disparar contra sus compañeros.



Este clima de hostilidad se materializó también en la Escuela Técnica N° 279, donde las autoridades confirmaron que tres estudiantes menores de edad ingresaron con armas al establecimiento. En un hecho paralelo, otro alumno fue sancionado tras portar un arma blanca y proferir amenazas directas contra directivos y pares.



La violencia ha trascendido los muros escolares para trasladarse a la vía pública. Se han reportado diversos incidentes en los barrios al momento de la salida de los establecimientos, destacándose un violento enfrentamiento entre madres e hijas en las inmediaciones de la escuela Ricardo Rojas.



Esta tendencia de confrontación física refleja una problemática social que impacta directamente en la convivencia educativa y que se ha manifestado también a través de pintadas intimidatorias en baños y paredes, replicando un fenómeno de violencia simbólica que afecta a escuelas de todo el país.



En la capital puntana, el Colegio San Luis Rey debió aplicar medidas preventivas ante una amenaza directa realizada por una alumna, quien fue derivada a la modalidad de educación virtual para evitar riesgos mayores.



Por otro lado, en el Barrio Eva Perón, la avenida Zoilo Concha fue escenario de una pelea entre menores donde uno de los jóvenes amenazó a otro con un cuchillo. El estudiante agredido pertenece a la Escuela Dr. Carlos Juan Rodríguez, lo que obligó a las instituciones del sector a intervenir en la contención de los involucrados.



En Tilisarao, en el Centro Educativo Nº 12, se registró un mensaje intimidante y el establecimiento activó los protocolos respectivos.

Ante este panorama, la investigación judicial ha dispuesto reforzar de manera inmediata la presencia policial preventiva en distintos establecimientos de la ciudad de San Luis y de El Volcán.



Los operativos cubren ahora de forma estricta los horarios de ingreso, permanencia y salida de los estudiantes. Desde el ámbito legal, las autoridades advirtieron que todas las amenazas son tratadas como delitos penales, por lo cual se han iniciado causas judiciales de oficio para determinar las responsabilidades de cada caso.