En cifras: ATE denuncia que el ajuste de Poggi es "salvaje e injustificado"

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis emitió un duro informe en el que cuestiona la narrativa oficial sobre la falta de recursos en la provincia.



Según el sindicato, el ajuste implementado por la gestión del gobernador Claudio Poggi no responde a una crisis de arcas vacías, sino a una decisión política deliberada que afecta de manera directa el poder adquisitivo de los empleados públicos.

ATE expuso cifras reveladoras. Foto: ATE.



De acuerdo con los datos relevados por el gremio, basados en informes del Ministerio de Economía de la Nación, San Luis acumuló ingresos por $1,259 billones y registró un superávit financiero superior a los $100.000 millones.



El reporte detalla además la existencia de depósitos por más de $2,29 billones en el Banco Central y otros $2,06 billones en el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). A estas cifras se suman 32 millones de dólares depositados en el BCRA que, según cálculos de ATE, equivaldrían a un pago de $1,2 millones por cada agente estatal.

De acuerdo a los datos que publicó ATE, la provincia tiene fondos. Con lo cual, el ajuste es una decisión concreta y "salvaje". Foto: ATE.



Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis, sostuvo que la provincia no enfrenta una situación de pobreza estructural, sino que la precariedad económica ha sido trasladada al bolsillo de los trabajadores.



El dirigente señaló que los salarios actuales se encuentran por debajo de las líneas de pobreza e indigencia, lo que ha generado un espiral de endeudamiento familiar que se agravó desde el inicio de la gestión con la implementación del pago de haberes en cuotas.



La brecha entre los ingresos y el costo de vida se cristaliza en las estadísticas del último año. Mientras que el incremento salarial otorgado por el Ejecutivo provincial fue del 59% durante el transcurso de 2024, la inflación oficial alcanzó el 117%.



Esta diferencia de casi 60 puntos porcentuales representa una de las caídas de poder compra más significativas de la historia reciente para el sector público puntano.



Ante este escenario, la organización sindical ratificó su exigencia de una recomposición salarial urgente y la puesta en marcha de un plan de desendeudamiento para los estatales.



Desde ATE subrayaron que la solidez de las cuentas públicas, reflejada en los fondos anticrisis y el superávit registrado, demuestra que el Gobierno cuenta con los instrumentos financieros necesarios para revertir el deterioro salarial de quienes sostienen el funcionamiento del Estado.