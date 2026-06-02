"El Caburé es una vergüenza, y que lo tapen es más vergüenza"

El expresidente y exgobernador, Adolfo Rodríguez Saá, rompió el silencio y lanzó fuertes definiciones sobre el caso "El Caburé", el millonario escándalo de corrupción que sacude a la provincia por la desaparición de una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares.



En una entrevista concedida a la periodista Raquel Gurruchaga en FM La Nuestra, el dirigente apuntó de lleno contra el relato oficial y los funcionarios imputados y salpicados por la investigación.



"El Caburé fue una luz que se encendió, acá las cosas son oscuras", sentenció Rodríguez Saá, quien no ahorró críticas hacia la gestión de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, que era conducida por el hoy imputado Ricardo André Bazla.



El exmandatario fue tajante al desmentir las declaraciones previas de Bazla, quien en su momento había afirmado que el cargamento era un "sembradío de mala calidad" destinado al consumo ganadero del pueblo Ranquel.



"Decir que era de unos 700 kilos es de unos sinvergüenzas, caraduras. ¿Cómo va a ser maíz feo? El maíz era bueno porque estaba parejito y verde", retrucó con firmeza.



Para Adolfo, el caso expone de manera directa al entorno más cercano del gobernador Claudio Poggi, donde se encuentran implicadas figuras clave como Víctor Endeiza (entonces Fiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal de Justicia), Federico Trombotto (ministro de Desarrollo Productivo) y el asesor Diego Amondarain (hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain).



"Encontraron a los principales amigos de Poggi en el medio del tema. Cada uno tiene que aclarar qué participación tuvo. Le echaron la culpa al cadete", fustigó. Incluso apuntó que el maíz fue a parar al campo de Eduardo Court. "Todos saben donde está", subrayó.



El dirigente se refirió a las maniobras logísticas necesarias para hacer desaparecer semejante volumen de granos, señalando que se vendieron a una firma en Buena Esperanza.



"Para transportar hay que sacar las guías, el DO.PRO; y para evadir eso tenés que hacer una zona liberada", explicó.



Concluyó calificando de forma contundente la polémica imagen de la irrupción oficial en el predio: "Es la imagen viva de la impunidad la foto de Bazla con la tranquera rompiendo el candado. Eso es impunidad".