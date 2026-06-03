Adolfo Rodríguez Saá: "No quiero el plan TuBi; fracasó"

Adolfo Rodríguez Saá durante una entrevista que concedió a la periodista Raquel Gurruchaga. Foto: captura de video.

En un encendido diálogo con Raquel Gurruchaga y el equipo de FM La Nuestra, el expresidente y exgobernador, Adolfo Rodríguez Saá, lanzó duras críticas contra la actual gestión provincial y apuntó directamente hacia uno de los programas insignia del oficialismo: el plan TuBi. Para el dirigente puntano, la iniciativa está rodeada de irregularidades, sospechas y una evidente falta de creatividad política.



Al ser consultado sobre el rumbo de la administración de Claudio Poggi, Rodríguez Saá fue categórico: “Perdió la capacidad creativa de las ideas. ¿Qué ideas nuevas tiene San Luis? ¿A qué camino nos invita? ¿Al de las TuBi? No, yo no quiero, no estoy de acuerdo, no quiero TuBi”.



En esa misma línea, sentenció con dureza la repetición de la medida: “Repartir TuBi y decir que está muy bien ya lo hizo; es más, fracasó el plan TuBi”.



El exmandatario no se quedó solo en la crítica ideológica, sino que también sembró sospechas sobre el circuito comercial que se genera alrededor del programa. En el ida y vuelta con Gurruchaga, al analizar quién compra las bicicletas que ponen a la venta ni bien terminan las entregas, Rodríguez Saá fue contundente: "Un proveedor del Estado que las vuelve a vender".



Asimismo, recordó que existen sospechas judiciales en torno al plan: “Hay denuncias de esto. El diputado Carlos D'Alessandro lo denunció por sobreprecios y nadie investigó”.



Durante la entrevista radial, el equipo periodístico le recordó a Rodríguez Saá un episodio en el que se vio al gobernador Poggi andando en una bicicleta TuBi y usando casco dentro de su propio despacho oficial, una escena que en su momento generó una fuerte repercusión en las redes sociales.



La respuesta del dirigente peronista ante el recuerdo de esa secuencia fue tajante y cargada de ironía: “Es un papelón, parece El Chavo. Un papelón, es El Chavo”, disparó, comparando la actitud del actual mandatario con el célebre personaje televisivo.



Para cerrar, Rodríguez Saá insistió en que ese tipo de acciones no aportan soluciones reales a los problemas de la provincia: “Eso no es política, no es estrategia. El pueblo de San Luis quiere ideas”, aseveró.

