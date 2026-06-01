  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Martes 02 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Martes 02 de Junio de 2026

EN VIVO

Conflicto

Gremio denuncia discriminación en el pago del bono estatal

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial San Luis presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Hacienda e Infraestructura provincial.

Por redacción
| Hace 13 horas
Los trabajadores, además de enfrentar una fuerte crisis salarial, también son discriminados con el pago del bono. Foto: Centro Educativo Ushuaia.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial San Luis, bajo la representación del secretario Adjunto Gerónimo Ortiz, presentó un reclamo formal dirigido al Ministro de Hacienda e Infraestructura del gobierno provincial. 

 


La nota, ingresada este lunes, denuncia una situación de discriminación que afecta a más de 400 trabajadores de la salud pública en diversos hospitales y centros de salud de toda la provincia que no cobraron el bono extra de 300 mil pesos. 

 


De acuerdo con la presentación gremial, la exclusión del bono dispuesto por el gobierno afecta de manera directa a una gran cantidad de prestadores que se desempeñan bajo la modalidad de contratación de Monotributo. 

 


Entre el personal afectado se destaca a trabajadores y trabajadoras de Enfermería, Camilleros, Mucamas y Administrativos, incluyendo a quienes ejercen sus funciones en el Ente Hospital Ramón Carrillo. 

 


Desde el sindicato argumentaron que esta modalidad contractual introduce una desigualdad salarial injustificada, bajo la premisa de "a igual trabajo, igual remuneración", por lo que exigieron que se disponga el pago inmediato del beneficio para todo el sector de la salud provincial.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo