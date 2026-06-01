Gremio denuncia discriminación en el pago del bono estatal

Los trabajadores, además de enfrentar una fuerte crisis salarial, también son discriminados con el pago del bono. Foto: Centro Educativo Ushuaia.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial San Luis, bajo la representación del secretario Adjunto Gerónimo Ortiz, presentó un reclamo formal dirigido al Ministro de Hacienda e Infraestructura del gobierno provincial.



La nota, ingresada este lunes, denuncia una situación de discriminación que afecta a más de 400 trabajadores de la salud pública en diversos hospitales y centros de salud de toda la provincia que no cobraron el bono extra de 300 mil pesos.



De acuerdo con la presentación gremial, la exclusión del bono dispuesto por el gobierno afecta de manera directa a una gran cantidad de prestadores que se desempeñan bajo la modalidad de contratación de Monotributo.



Entre el personal afectado se destaca a trabajadores y trabajadoras de Enfermería, Camilleros, Mucamas y Administrativos, incluyendo a quienes ejercen sus funciones en el Ente Hospital Ramón Carrillo.



Desde el sindicato argumentaron que esta modalidad contractual introduce una desigualdad salarial injustificada, bajo la premisa de "a igual trabajo, igual remuneración", por lo que exigieron que se disponga el pago inmediato del beneficio para todo el sector de la salud provincial.

