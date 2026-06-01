El pedido de ayuda de una madre por su hijo que aún no nació

Giovanni todavía no nació pero por una grave enfermedad que le detectaron la perspectiva es que los primeros meses de su vida serán complejos, llenos de estudios en otra provincia y con cuidados extremos que deberán prolongarse por un buen tiempo. Aunque no nacerá en San Luis será un puntano más, que requiere ayuda.

El bebé que lleva 28 semanas de gestación pide colaboración por medio de su madre, Cintia Roldán, una vecina de 37 años del barrio República, madre de un adolescente de 13 años. “Mi bebé fue diagnosticado con una cardiopatía congénita compleja, una grave malformación cardíaca que requiere atención médica altamente especializada desde el momento de su nacimiento”, dijo la mujer.

El problema de Giovanni es que su corazón no se ha formado como corresponde a un bebé de su edad. El ventrículo derecho es muy pequeño y tiene otras alteraciones asociadas, lo que hace que el órgano central no funcione de la manera habitual, por lo que necesitará varias cirugías para poder vivir y desarrollarse.

Los médicos le dijeron a Cintia que cuando cumpla la semana 33 de embarazo tiene que trasladarse a otra provincia e internarse en un centro especializado de cardiología infantil, donde nacerá Giovanni y donde le harán, en principio, tres cirugías: una en los primeros días de vida, otra a los seis meses y otra a los dos años.

El primer tramo de permanencia de Cintia fuera de San Luis será de aproximadamente cuatro meses, de los cuales los dos primeros el bebé los pasará internado, según el pronóstico de los médicos. “Luego, aunque reciba el alta, -sostuvo la madre- deberemos continuar otros dos meses en esa provincia para controles médicos estrictos y permanentes”.

O sea que cuando el bebé tenga cuatro meses podría regresar a San Luis solo por dos meses, “siempre bajo seguimiento médico riguroso”. Y a los seis meses volver para la segunda operación cardíaca, que le deparará otros cuatro meses de recuperación.

En San Luis, Cintia comenzó su tratamiento en la Maternidad Teresita Baigorria, pero ante el cuadro de complejidad del bebé debieron derivarla a otro lugar. Allí comenzó la puja porque el padre de Giovanni tiene una obra social que en principio se había negado a reconocer el tratamiento pero luego informó que podría cubrir algunos gastos, aunque todo está por confirmarse.

De todos modos, Cintia tendrá muchos gastos diarios que afrontar como la alimentación diaria, traslados dentro de la ciudad donde se realicen los controles, pañales y artículos para el bebé, medicamentos e insumos, descartables y otros gastos cotidianos e imprevistos. "Estamos haciendo bandejas materas, souvenires con velas y jabones para recaudar algo de dinero", sostuvo.

“Como mamá, mi prioridad es estar al lado de Giovanni en cada estudio, cada internación, cada cirugía y cada recuperación. Sé que será un camino largo y difícil, pero también sé que mi hijo merece cada esfuerzo y cada oportunidad de luchar por su vida”, dijo la mujer, quien pidió a la gente “cualquier colaboración, por pequeña que parezca”.

El alias para colaborar es ecobeautyarg.sl.