Está preso por un abuso, lo acusan de otro a un nene de 8 años y quiere la prescripción

Un hombre que está detenido tras una condena por una violación intentó que otra causa que lo tiene como acusado quedara en el olvido judicial, pero recibió un firme revés por parte de Justicia, que rechazó un planteo de nulidad y un pedido de prescripción.

El acusado cumple una pena detenido en el Servicio Penitenciario Provincial y tendrá que afrontar en breve otro juicio, en este caso por el abuso sexual a un nene de 8 años cometido en 2012.

Así se lo hicieron saber en una audiencia en la que su defensor oficial pidió que la acción penal se diera por prescripta por el tiempo transcurrido desde el inicio la causa y por algunas irregularidades que encontró en el proceso. En diciembre de 2014 habían pedido que la causa pasara de Abuso sexual gravemente ultrajante a Abuso sexual simple, pero también fue rechazado.

Como el defensor, José Francisco Pérez, consideró que aquel pedido fue despejado sin fundamentos suficientes, insistió con la solicitud, que fue nuevamente negada, en este caso por el juez Jorge Pinto.

La más dura en cuanto a las razones del rechazo fue la fiscal Adriana Cangelosi, quien señaló que el planteo formulado más de una década después “resultaba manifiestamente extemporáneo”.

En ese sentido, Pinto resolvió no hacer lugar a los pedidos y consideró que el planteo de nulidad fue presentado tardíamente. A la vez el magistrado descartó que la causa se encuentre prescripta, por lo que el expediente continuará hasta el juicio oral.

Si el expediente no avanzó durante más de una década fue porque el imputado permaneció prófugo de la Justicia.