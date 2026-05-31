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Identidad Radical

“Potrero de los Funes debe ir a elecciones, no hay excusa legal para no convocar’"

A un mes de la muerte del intendente Ignacio Olagarayel espacio de la UCR exige que se cumpla la ley y se convoque a elegir a un nuevo jefe comunal.

Por redacción
| 31 de mayo de 2026

El fallecimiento del intendente Ignacio Olagaray el 5 de mayo de 2026 dejó al municipio en una vacancia que, según Identidad Radical,( espacio político de la UCR) no puede resolverse con una intendencia interina indefinida.

 

 

Desde el 8 de mayo ejerce como intendente interina Cristina Vallejo, presidenta del Concejo Deliberante, para garantizar la continuidad administrativa. Pero el rol está acotado: el Art. 262 de la Constitución de San Luis establece que el presidente del Concejo solo asume “hasta que se elija reemplazante”.

 

 

“Exigimos el irrestricto cumplimiento de las normas, porque nos garantizan el estado de derecho”, sostienen desde Identidad Radical. La intendencia interina solo puede garantizar el funcionamiento mientras se activa el proceso electoral. Dilatar la convocatoria sería desconocer la ley y dejar a los vecinos sin la posibilidad de elegir a quien los gobierne.

 

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