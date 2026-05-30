Ocho de cada 10 docentes dicen que los chicos perdieron la motivación y el futuro

La escuela secundaria argentina está en una de sus etapas más críticas. Un estudio de la Asociación Conciencia junto al Observatorio de la Deuda Social de la UCA, realizado sobre 1.148 docentes y directivos de 750 escuelas públicas y privadas, dejó números que no admiten maquillaje.

-El 82,3% de los educadores señaló a la falta de motivación estudiantil como el principal problema de la secundaria.

-El 73,8% puso al ausentismo como la otra gran plaga.

-Pero el deterioro va más allá de quién está en el aula: el 61,8% advirtió una fuerte caída en la exigencia académica.

-El 66% denunció falta de personal de apoyo especializado.

-El 62,9% habló de carencias de materiales pedagógicos.

“¿Para qué voy a la escuela si no me da trabajo?”

Ese es el fondo del problema. Especialistas advierten que muchos adolescentes ya no le encuentran sentido a la escuela porque no ven que la educación garantice oportunidades laborales ni movilidad social. A eso se suman las redes sociales, los estímulos inmediatos y la dificultad de sostener la atención en aulas tradicionales.

El informe también expuso la desigualdad estructural. En escuelas de sectores vulnerables, el 84,3% de los docentes identificó las inasistencias como un problema grave. En establecimientos de niveles socioeconómicos altos, ese porcentaje baja al 51,7%.

La crisis de la secundaria es, en buena medida, una crisis de gestión. Años de recortes, improvisación y promesas incumplidas terminaron en un sistema que expulsa en lugar de contener. Mientras se habla de “educación del futuro”, los alumnos de hoy se van del aula porque no ven futuro ahí dentro.