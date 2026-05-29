Caos en el Policlínico de Villa Mercedes: filas y venta de turnos

El Policlínico Regional Juan Domingo Perón volvió a mostrar la cara más cruda de la mala gestión sanitaria en San Luis. La escasez de turnos y las esperas que empiezan a las 4 de la madrugada provocaron incidentes, destrozos y la reaparición de un negocio vergonzoso: la venta informal de cupos por parte de terceros.



Las imágenes de pacientes durmiendo en la vereda y discutiendo por un lugar se viralizan y denuncian en redes y medios. La tensión estalló cuando una vecina, cansada de no conseguir atención para especialidades críticas, agredió al personal administrativo y rompió instalaciones del hospital.



La desesperación abrió la puerta a los oportunistas. Personas particulares cobran dinero a cambio de reservar un lugar en la fila externa para especialidades como neurología, oncología o cardiología. “Tener que pagar” para acceder a un turno público se transformó en la postal de un sistema colapsado y sin control.



El reclamo de los usuarios apunta directo a la falta de organización y a la ausencia de una planificación que garantice cupos acordes a la demanda. Mientras tanto, los más vulnerables terminan pagando dos veces: con horas de espera y con dinero que no tienen.



Tras las denuncias colectivas y los hechos de violencia, el Ministerio de Salud de San Luis reconoció las graves fallas del sistema. Las autoridades anunciaron que reestructurarían el esquema de asignación de turnos para lograr un acceso más equitativo.



Pero los anuncios no se tradujeron en cambios. El descontento persiste. Cada día los vecinos vuelven a hacer fila desde la madrugada y el drama de conseguir un turno sigue intacto.



La situación en el Policlínico de Villa Mercedes refleja una vez más el incumplimiento de promesas y la mala administración que afecta a los usuarios del sistema público de salud en toda la provincia. Mientras el Ministerio promete ajustes, la gente sigue pagando las consecuencias con su tiempo, su salud y su bolsillo.