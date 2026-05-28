Denuncian que el Gobierno cortó el suplemento alimentario que mantiene viva a una niña

“A mí el suplemento me lo sacaron y por eso es el motivo de mi reclamo, porque no lo puedo comprar”. Con esas palabras, Mariela, madre adoptiva de Naomi, expuso la desesperante situación que atraviesa su familia y denunció un nuevo corte en la entrega de la asistencia estatal indispensable para la subsistencia de su hija.



Naomi es una niña que padece encefalopatía crónica no evolutiva, trastorno del desarrollo y madurativo, y displasia pulmonar por prematurez. La pequeña utiliza botón gástrico, requiere oxígeno en situaciones especiales y se alimenta exclusivamente con un suplemento nutricional específico que, según detalló su madre, es lo único que la mantiene estable y con un peso adecuado.



Mariela trabaja en el Hospital Pediátrico y conoció a Naomi cuando se desempeñaba como familia solidaria. “Empezamos así, como un gesto de ayuda, de amor, y terminamos adoptándola. Es un tesoro que vino a nuestras vidas”, relató conmovida. El grupo familiar está compuesto por el matrimonio y cuatro hijos más, quienes acompañan el día a día del tratamiento.



Durante años, según relató la mujer, el Gobierno provincial nunca le había negado el suplemento. El trámite se realizaba habitualmente a través del hospital público, donde le gestionaban un número de expediente que luego se presentaba en Terrazas del Portezuelo para retirar el alimento especial.



“Ahora, últimamente, me lo sacaron. Yo tengo DOSEP por el plan y Naomi está afiliada a la obra social por mí. No lo puedo comprar”, explicó la madre sobre el elevado costo del producto. Advirtió, además, que sin este insumo Naomi pierde peso de manera muy rápida y su estado general de salud se deteriora a pasos agigantados.



Ante la falta de respuestas institucionales, Mariela agradeció profundamente la solidaridad de los vecinos de San Luis y de Villa Mercedes que colaboraron de manera particular con alimento para la niña, pero remarcó que se trata de una obligación indelegable del Estado que actualmente se está incumpliendo. “Naomi tiene un derecho y el Estado no lo está haciendo respetar”, sostuvo con firmeza.



El caso expone una vez más las graves fallas de gestión y el incumplimiento de compromisos con familias vulnerables que dependen de la asistencia pública y de la obra social provincial para sostener tratamientos médicos de alta complejidad. Mientras desde los discursos oficiales se habla de acompañamiento social y salud integral, en los hechos hay madres que se quedan desamparadas y deben recurrir a la solidaridad de la comunidad para garantizar lo básico.