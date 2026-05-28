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Ruidosas manifestaciones

Una mañana con dos protestas en el centro de San Luis

El tránsito fue un caos por la manifestación de taxistas que pidieron que las aplicaciones de transporte tengan las mismas reglas de juego que ellos. Más tarde, fue el momento de la comunidad universitaria. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 2 horas

El centro de San Luis vivió una mañana muy movida con dos protestas en simultáneo que llamaron la atención de peatones y automovilistas. Algunos en las veredas, otros en sus autos, dos grupos de puntanos disconformes con diversas políticas se hicieron sentir con bocinazos y bombos.

 

 

Por un lado un grupo de taxistas y remiseros hicieron una caravana por las calles céntricas para pedir que la Municipalidad a cargo de Gastón Hissa regule los servicios de Uber y Didi, dos aplicaciones de transporte urbano que hace ya varios años que operan en la ciudad.

 

 

Los trabajadores realizaron una concentración y movilización por las calles de la ciudad en la que la consigna fue clara: no buscan que se coarte la libertad de trabajo de sus colegas (de hecho, muchos de los taxistas usan sus autos en esas plataformas) sino que se regule la actividad y el trabajo sea en igualdad de condiciones.

 

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Los choferes –que iniciaron la protesta en sus vehículos- señalaron que Uber y Didi no generan ingresos a la ciudad, ya que su actividad no tributa al municipio, como sí lo hacen los taxis y remises.

 

 

Más cerca del mediodía, los que se hicieron sentir en las calles fueron los integrantes de la comunidad universitaria, que en un buen número transitaron la peatonal de la ciudad y se expresaron en contra del ajuste propuesto por el Gobierno de Javier Milei.

 

 

Docentes y No Docentes se manifestaron en contra de las políticas de brutal achicamiento del monto destinado a la Educación Pública con pancartas, bombos y trompetas.

 

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