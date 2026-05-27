Ex cárcel de mujeres: la degradación de un edificio histórico a "predio tapiado"

Una controvertida medida oficial sobre el histórico edificio ubicado en la emblemática esquina de 25 de Mayo y Rivadavia despertó el malestar de la comunidad. El inmueble, que funcionó como antiguo cuartel de milicias en 1881 y posteriormente como cárcel de mujeres, arrastra un severo deterioro estructural.



Ante las constantes quejas de los vecinos por los hechos de inseguridad, la respuesta estatal consistió en "tapiar" los accesos utilizando bloques de cemento, una resolución que lejos de poner en valor el patrimonio arquitectónico, es criticada por intentar ocultar de manera superficial una problemática profunda.



La intervención no solo altera negativamente la estética urbana de un punto neurálgico, sino que representa un descuido hacia la identidad histórica local. El predio ya acusa pérdidas irreparables en su ornamentación original, como la desaparición del tradicional reloj de sol.



Quienes transitan la zona señalan que esta acción refleja una gestión de "parches", que actúa de forma improvisada ante los conflictos en lugar de planificar el mantenimiento integral y la custodia efectiva de los bienes de la ciudad.



El reclamo de los residentes llevaba meses sumando alarmas. Debido a la vulnerabilidad de las aberturas, las instalaciones eran utilizadas frecuentemente como refugio precario, registrándose además encendido de fogatas nocturnas que ya habían provocado incendios.



A esto se añadía un cuadro crítico de insalubridad por la acumulación de residuos, olores nauseabundos y la proliferación de plagas, convirtiendo al sector en un foco de riesgo sanitario. Aunque el sellado busca frenar los ingresos, la comunidad lamenta que la solución oficial tape el conflicto en vez de recuperar un testimonio clave de la historia puntana.