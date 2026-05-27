Voces del interior contra el proyecto que elimina la Zona Fría

Gabriel Giménez y Adolfo Gatica advirtieron sobre los graves alcances de la embestida libertaria. Foto: Cadena de la Verdad.

El malestar social en el interior de la provincia de San Luis crece ante el avance del proyecto del Gobierno Nacional que busca eliminar el régimen de subsidios por "Zona Fría". Desde Tilisarao, diversas voces de la comunidad y del ámbito legislativo local han manifestado su más enérgico rechazo a la quita de este beneficio indispensable para la economía familiar.



Adolfo Gatica, docente jubilado e integrante de la agrupación Elías Adre, expresó su profunda preocupación por la medida impulsada por el Ejecutivo nacional, la cual ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación con el aval de legisladores puntanos alineados al ajuste.



"Se estima que las facturas de servicio tendrán un aumento importante que, sumado a la situación económica actual, afectará a miles de hogares de la provincia", advirtió.



El referente instó firmemente a los senadores nacionales por San Luis a no dar su aprobación a la modificación del régimen este miércoles, señalando que la medida "solo concede ganancias extraordinarias para los intereses corporativos foráneos, en desmedro de los beneficios para el pueblo".



En sintonía con el reclamo social, el concejal Gabriel Giménez (PJ) presentó ante el Honorable Concejo Deliberante de Tilisarao un proyecto de resolución institucional para rechazar formalmente cualquier intento de derogación, reducción o modificación de la compensación en las tarifas de gas natural.



La iniciativa fundamenta que la ampliación del régimen de Zona Fría mediante la Ley Nacional N.º 27.637 constituyó una medida de reparación y equidad territorial que hoy ampara a miles de familias de San Luis y de Tilisarao.



Frente al contexto nacional de pérdida del poder adquisitivo e incremento sostenido de precios, la iniciativa legislativa califica al subsidio como una "herramienta indispensable para garantizar el acceso a un servicio esencial".



De aprobarse, el documento oficial de los concejales de Tilisarao exigirá al Poder Ejecutivo Nacional la continuidad plena del beneficio y manifestará la profunda preocupación del Cuerpo por el impacto directo sobre jubilados, trabajadores, pequeños comerciantes y familias vulnerables.



Con información de Cadena de la Verdad/Redacción.