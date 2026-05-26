Duras críticas al Ministerio de Educación: incontables falencias y desprolijidades

El historiador, abogado y profesor José Mario Costamagna sacudió el escenario educativo de San Luis con una publicación en sus redes sociales. En un relato crudo y conciso, expuso las complejas impericias de la gestión ministerial, cosechando de inmediato el respaldo masivo y las adhesiones de la comunidad docente provincial.



En el inicio de su descargo, el profesional fue categórico al evaluar el presente del área: "La verdad es que ya no es una sorpresa las constantes desprolijidades del Ministerio, a mi juicio el más ineficiente que existe en la provincia de San Luis".



En ese sentido, puso en duda las metas del Ejecutivo local al señalar que "si bien siempre dudé de la realidad de la pomposa frase '2026 el año de la educación', dándole significación solo en el sentido histórico, por tratarse del centenario de la escuela de Sarmiento en San Francisco del Monte de Oro, tenía la esperanza remota que realmente iba a haber una preocupación un poco mayor por parte del Gobernador sobre la educación".



El eje central del descargo, apuntó al corazón burocrático del sistema puntano y la falta de renovación institucional. "El organismo donde se siguen dando las mayores falencias continua como siempre y me refiero a las Juntas de Clasificación Docente, que están acéfalas de los representantes docentes, incumpliendo lo que establece el Estatuto, se han ido jubilando los miembros electos en virtud de dicho estatuto y si queda alguno en otras regiones, ya tiene el mandato vencido", detalló Costamagna.



Según explicó, esta acefalía complica los concursos con normativas insólitas, "con observaciones que llegan al extremo de la ridiculez por ejm prohibir que las declaraciones juradas se hagan en computadora (según ellos para evitar adulteraciones), o exigir que la firma del director de cada uno de los establecimientos donde preste labores los docentes no debe exceder las 48 hs".



La crítica del docente no se quedó en las segundas líneas, sino que escaló hasta la máxima autoridad provincial, cuestionando la contradicción política del mandatario. Al respecto, disparó: "'El eterno candidato' que en el 2007 se presentó como Intendente de Merlo, en el 2009 como Diputado Provincial por el Departamento Junín, 2011 como Gobernador, 2015 como Diputado Nacional, 2017 como Senador Nacional, 2019 como Gobernador, 2021 como Diputado Nacional, 2023 como Gobernador, cualquiera diría que es un gran demócrata (le gusta mucho participar en las elecciones), pero resulta que no nos permite a los docentes lo que la ley nos otorga y que es la posibilidad de elegir a los representantes docentes en la Junta de Clasificación y en el Consejo de Educación ¿será porque él no puede participar?".



Finalmente, el profesor Costamagna advirtió sobre la falta de idoneidad en el armado del gabinete y la estructura de la cartera. "No existió análisis alguno en el área educativa, la continuidad del Ministro claramente es por amiguismo y por una cuestión política partidaria", aseguró, invitando a la comunidad a revisar un organigrama repleto de secretarías innecesarias y deslizando sospechas sobre supuestos vínculos familiares dentro del ministerio mientras el tiempo para cumplir las promesas oficiales se agota de forma inminente.