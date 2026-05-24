El PJ de Pedernera debatió sobre la realidad nacional y respaldó la ciencia del INTA

El Partido Justicialista del Departamento Pedernera mantuvo recientemente una serie de actividades indispensables que refuerzan la esperanza, la militancia y los sueños del pueblo.



Los encuentros, desarrollados en Villa Mercedes, contaron con la presencia del senador nacional por San Luis, Fernando Salino, quien dejó profundas reflexiones y una mirada clave de la realidad de cara al complejo escenario nacional.



Durante la jornada, el legislador nacional dialogó de forma directa con dirigentes, militantes y jóvenes sobre las distintas leyes que actualmente se están tratando en el Congreso de la Nación y que repercuten significativamente en la provincia.

Fernando Salino, comprometido y con la mirada en la realidad. Foto: gentileza.



Salino abordó detalladamente el contexto político actual y explicó cómo muchas de las decisiones del gobierno central impactan de manera directa en la economía provincial, el tejido social y en la vida cotidiana de cada puntana y puntano, remarcando la necesidad imperiosa de seguir fortaleciendo los espacios de participación y debate político local.



Asimismo, la agenda del mes patrio incluyó una importante articulación institucional con la presencia de Ángel Pelaitay, jefe de la Agencia de Extensión Rural de INTA Villa Mercedes.



En este marco, la Secretaría de Políticas Públicas del partido emitió un crítico documento titulado "La ciencia del INTA frente al atropello de las políticas de Milei", el cual quedó registrado con el respaldo de numerosas firmas de la dirigencia y militancia local.

Una semana de encuentros claves, aprendizaje y análisis en el PJ de Pedernera. Foto: Gentileza.



Tal como se detalla en el documento, el peronismo de Pedernera manifestó su rechazo absoluto a lo que consideran un intento de desmantelamiento de las herramientas del desarrollo argentino por parte del gobierno nacional.



El escrito denuncia firmemente cuatro puntos críticos que amenazan al organismo: las intentonas de eliminar su autarquía para transformarlo en un ente dependiente de la Secretaría de Agricultura; la liquidación del patrimonio público mediante el traspaso de tierras y edificios históricos para su subasta; el desmantelamiento de la red territorial con el consecuente cierre de unidades regionales; y la fuga de talentos provocada por los planes de retiro voluntario y el ajuste presupuestario.



De esta manera, el PJ de Pedernera reafirmó su compromiso en la defensa de la soberanía científica y nacional, ratificando el apoyo irrestricto a los trabajadores del INTA frente a las medidas de ajuste económico.

