Buscan declarar la Emergencia Social en Villa de Merlo por la suba de tarifas

Los concejales opositores de Merlo alarmados por la situación social. Foto: Infomerlo.

Bloques de la oposición en el Concejo Deliberante de la Villa de Merlo ingresaron un proyecto de resolución para establecer la Emergencia Social por 12 meses, motivado por el fuerte impacto del incremento en los servicios públicos.



La propuesta, firmada por los ediles Ana Laura Ferrarotti, Lucía Miranda y Daniel Orué, fue remitida a la titular del cuerpo, Patricia Morandé.

Los autores de la iniciativa argumentan que las subas dispuestas por la Nación y la quita de subsidios derivada del DNU 70/23 han sumido a la población en una "pobreza energética".



Aseguran que los altos costos derivan en el endeudamiento de las familias y ponen en jaque la subsistencia de comercios, pymes, clubes y emprendimientos turísticos locales. Asimismo, destacan que el clima extremo de la región eleva el consumo indispensable de energía tanto en temporadas frías como cálidas.



El proyecto contempla una serie de reclamos y medidas urgentes:



- Solicitar al Ejecutivo Nacional y a empresas como EDESAL y ECOGAS revisar el cuadro tarifario actual bajo principios de razonabilidad.



- Frenar nuevos incrementos durante el plazo que dure la emergencia.



- Implementar tarifas sociales o diferenciadas para jubilados, asalariados, pymes y personas electrodependientes.



- Diseñar programas locales de asistencia económica para los vecinos en situación de mayor vulnerabilidad.



- Garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley Nacional Nº 27.351 para pacientes electrodependientes.



De ser aprobado, el documento será enviado a la Secretaría de Energía de la Nación, autoridades provinciales y legisladores nacionales para sumar respaldo ante la crisis.



