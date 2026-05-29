Mayo se despide con jornadas agradables y solcito por la tarde

Sin el frío ni las heladas constantes de días anteriores, San Luis despedirá mayo con días apacibles, frescos por la mañana pero con temperaturas agradables por las tardes. El botón de muestra del fin de semana será el viernes 29, que pasará con condiciones de buen tiempo y una máxima que alcanzará los 20 grados.

Aunque durante las primeras horas de la mañana, la nubosidad predominará en las regiones centro y sur de la provincia, acompañada de neblinas y bancos de niebla, con el transcurso de la jornada las condiciones mejorarán y el cielo comenzará a despejarse parcialmente. El viento, por su parte, iniciará como una brisa de direcciones variables y, a partir del mediodía, predominará del cuadrante noreste, aunque leve.

Para el sábado, el viento continuará presente aunque no será suficiente para empeorar la jornada, que presentará además un leve ascenso de la temperatura máxima con cielo algo nublado y algunas heladas de madrugada.

El último día del quinto mes no tendrá grandes variaciones en la temperatura, la mínima será de 7 grados y la máxima de 20 y el viento llegará del noreste con algunas ráfagas.