Suben los casos de virus respiratorios en San Luis; critican la falta de información

La falta de datos sobre cepas circulantes y la magnitud real del aumento deja a las familias sin herramientas para cuidarse. Foto: internet.

El jefe de Epidemiología de la provincia confirmó un incremento de casos de enfermedades respiratorias en San Luis, entre ellas gripe A, influenza B, bronquiolitis y COVID-19. El mensaje generó preocupación y críticas por la falta de transparencia.



Desde el Ministerio de Salud señalaron que las escuelas son uno de los principales focos de contagio por la convivencia prolongada entre estudiantes, y recomendaron no enviar a clases a niños con síntomas respiratorios durante los primeros días del cuadro.



La respuesta oficial no conformó a padres y profesionales del sector. “Es alarmante que el jefe de epidemiología hable de ‘estudiar qué cepas hay’ cuando a nivel nacional los reportes oficiales ya confirman el impacto de la Influenza A H3N2”, cuestionaron.



Para muchos, minimizar la situación diciendo que no hay brote solo desprotege a la población. “Retener o dilatar la información pública no hace que los casos dejen de existir, solo quita herramientas de prevención. Exigimos datos transparentes ya”, reclamaron.



La crítica apunta a una gestión que, una vez más, elige comunicar lo justo y necesario en lugar de brindar información clara y oportuna. En un contexto donde los virus respiratorios golpean fuerte en las aulas y en los hogares, la falta de datos sobre cepas circulantes y la magnitud real del aumento deja a las familias sin herramientas para cuidarse.



Mientras el gobierno insiste en que todo está bajo control, en las escuelas y centros de salud crece la incertidumbre. La prevención empieza con información, y en San Luis esa información sigue llegando tarde o incompleta.