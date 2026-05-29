Suben los casos de virus respiratorios en San Luis; critican la falta de información
Autoridades confirmaron un aumento de casos, pero aseguran que están "dentro de lo esperable". Padres y especialistas cuestionan la falta de datos.
El jefe de Epidemiología de la provincia confirmó un incremento de casos de enfermedades respiratorias en San Luis, entre ellas gripe A, influenza B, bronquiolitis y COVID-19. El mensaje generó preocupación y críticas por la falta de transparencia.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que las escuelas son uno de los principales focos de contagio por la convivencia prolongada entre estudiantes, y recomendaron no enviar a clases a niños con síntomas respiratorios durante los primeros días del cuadro.
La respuesta oficial no conformó a padres y profesionales del sector. “Es alarmante que el jefe de epidemiología hable de ‘estudiar qué cepas hay’ cuando a nivel nacional los reportes oficiales ya confirman el impacto de la Influenza A H3N2”, cuestionaron.
Para muchos, minimizar la situación diciendo que no hay brote solo desprotege a la población. “Retener o dilatar la información pública no hace que los casos dejen de existir, solo quita herramientas de prevención. Exigimos datos transparentes ya”, reclamaron.
La crítica apunta a una gestión que, una vez más, elige comunicar lo justo y necesario en lugar de brindar información clara y oportuna. En un contexto donde los virus respiratorios golpean fuerte en las aulas y en los hogares, la falta de datos sobre cepas circulantes y la magnitud real del aumento deja a las familias sin herramientas para cuidarse.
Mientras el gobierno insiste en que todo está bajo control, en las escuelas y centros de salud crece la incertidumbre. La prevención empieza con información, y en San Luis esa información sigue llegando tarde o incompleta.
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