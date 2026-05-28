Mabel Becerra: "Somos indigentes y eso no tiene partido"

La bandera que irritó a Poggi. Becerra la llevó al desfile de jardines de infantes y ofuscó al mandatario provincial. Foto: redes sociales Mabel Becerra.

La docente y referente sindical de Villa Mercedes, Mabel Becerra, publicó un durísimo descargo tras una publicación del medio El Chorrillero que intentó vincularla políticamente con la gestión anterior. La maniobra mediática buscó desacreditar y cuestionar su legítimo reclamo por mejoras salariales y laborales.



La maestra jardinera, lejos de retractarse, ratificó sus críticas al gobierno de Claudio Poggi y utilizó sus redes sociales para responder de forma directa al mandatario puntano. "¿Le pongo purpurina al pasquín pagado con la nuestra?", tituló sus líneas con un fuerte mensaje.



En su publicación, Becerra aclaró que fue candidata a diputada provincial acompañando la lista de Jorge "Gato" Fernández en las últimas elecciones y se definió abiertamente como "cristinista hasta el hueso", pero desmintió categóricamente haber sido funcionaria o dirigente.



Asimismo, recordó su histórica trayectoria gremial, señalando que formó parte de la organización sindical que en 2004 jaqueó la administración provincial durante el conflicto conocido como el "Otoño en San Luis".



El eje central de la respuesta de la docente se enfocó en la crisis económica que atraviesa el sector educativo y en el impacto de los salarios actuales en el personal de Nivel Inicial.



“Tengo 34 años de antigüedad en el sistema, mi salario no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica para no ser pobre. Es decir, soy pobre”, sentenció Becerra, quien detalló que la canasta básica se ubica en $1.450.000 y que el 95% de sus compañeras de nivel —en su totalidad mujeres y muchas de ellas sostén de hogar— se encuentran bajo la línea de pobreza o indigencia sin posibilidad de acceder a dobles cargos por la escasez de vacantes en los concursos.



La docente también se refirió a las acusaciones sobre haber utilizado un acto escolar (por el Día de los Jardines de Infantes) con fines partidarios y retrucó la crítica apuntando hacia las autoridades provinciales por la organización del evento.



“Ustedes usaron a los niños para hacer campaña. Una hora y media de plantón tuvieron a los niños de 3, 4 y 5 años porque el gobernador tenía otras prioridades. Yo lo único que hice fue usar el momento para mi reclamo”, manifestó respecto al retraso que causó el malestar generalizado entre las familias en la Avenida Mitre.



Finalmente, Becerra apuntó contra el rol de la prensa oficialista y exigió respuestas concretas al Ejecutivo sobre la situación de los trabajadores de la educación.



“Se molestó el gobernador. Esa era la idea. Nada de eso va a cambiar la realidad que intentan tapar: el año de la Educación con docentes por debajo de la línea de la pobreza e indigencia”, concluyó y reafirmó que el reclamo por la dignidad salarial excede las banderas partidarias.

