El pueblo más lindo: El Trapiche entre los 8 finalistas para representar al país

El Trapiche ha sido oficialmente seleccionado como uno de los 8 candidatos argentinos para competir en el prestigioso programa internacional Best Tourism Villages.



Esta postulación, que inicialmente comenzó con un exhaustivo proceso de preparación por parte del municipio de cara al cierre de la convocatoria el pasado 30 de abril de 2026, destaca a la localidad dentro de un selecto grupo.



En total, se presentaron 56 candidatos pertenecientes a 19 provincias argentinas, bajo un objetivo común: transformarse en los mejores pueblos turísticos del país.



Para alcanzar esta nominación, el equipo interdisciplinario del municipio trabajó fuertemente en estructurar una candidatura sólida basada en las áreas de evaluación de ONU Turismo:



Sostenibilidad: Gestión eficaz en materia ambiental, social y económica.



Patrimonio: Acciones de preservación de los recursos naturales y la identidad cultural local.



Infraestructura: Calidad en los servicios y el fortalecimiento del turismo como motor de la economía regional.



El Trapiche comparte esta distinción con otras destacadas localidades como Cachi (Salta), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Zenón Pereyra (Santa Fe), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Villa General Belgrano (Córdoba) y Villa Sanagasta (La Rioja). La grandeza de Argentina vive en sus pueblos, y cada rincón demuestra una manera única de recibir al mundo.

Con información de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación/Redacción.

