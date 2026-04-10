El Trapiche se postula para ser reconocido como el pueblo más lindo del mundo

El Municipio de El Trapiche confirmó que ha iniciado formalmente el proceso de postulación para integrar el prestigioso programa internacional Best Tourism Villages. Esta iniciativa, impulsada por ONU Turismo, tiene como objetivo principal reconocer a aquellos pueblos que son un ejemplo de desarrollo turístico sostenible a nivel global, preservando sus raíces y cuidando su ecosistema.



De cara al cierre de la convocatoria nacional, previsto para el próximo 30 de abril de 2026, la intendencia conformó un equipo de trabajo interdisciplinario. El mismo articula acciones entre diversas áreas municipales para estructurar una candidatura sólida que logre representar fielmente el potencial de la localidad.



Para alcanzar esta distinción, las Secretarías Municipales coordinan labores bajo ejes estrictos establecidos por el organismo internacional. Entre los puntos clave que se están documentando figuran:

Sostenibilidad: Evaluaciones en materia ambiental, social y económica.

Patrimonio: Acciones de preservación de los recursos naturales y la identidad cultural local.

Infraestructura: Relevamiento de la calidad en los servicios y el fortalecimiento del turismo como motor de la economía regional.



Actualmente, el equipo técnico avanza en la producción de material audiovisual y documentación institucional para dar cuenta de la proyección de la localidad tanto en el plano nacional como internacional.



Desde la gestión municipal destacaron que esta postulación es una oportunidad para consolidar un modelo de crecimiento basado en la participación comunitaria. En ese sentido, hicieron un llamado a vecinos, emprendedores y prestadores de servicios turísticos para acompañar el proceso.



Bajo el lema "El pueblo más lindo del mundo es El Trapiche", la localidad busca posicionarse ante los ojos del mundo con la convicción de que su identidad es su mayor fortaleza.