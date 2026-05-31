  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Domingo 31 de Mayo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Domingo 31 de Mayo de 2026

EN VIVO

"Justicia ya!!!"

El femicidio de Agostina será una de las consignas de la marcha federal de "Ni una Menos"

La movilización está prevista para este 3 de junio En todo el país, el movimiento volverá a las calles contra los femicidios y el ajuste en políticas de género.

Por redacción
| Hace 1 hora

El movimiento “Ni Una Menos” cumplirá este miércoles 3 de junio 11 años desde su primera marcha histórica, en 2015. Pero el aniversario llega atravesado por un nuevo hecho de gran dolor y consternación: el femicidio de Agostina Madeleine Vega, de 14 años, se convirtió en la consigna central de la movilización federal.

 

Agostina vivía en la ciudad de Córdoba. Estuvo desaparecida una semana. Las convocatorias previas pedían encontrarla con vida. El hallazgo de su cuerpo en un descampado cambió todo: ahora el reclamo es justicia penal inmediata.

 

Por el crimen está detenido Claudio Gabriel Barrelier, expareja de la madre de la menor, con prisión preventiva e imputación agravada.

 

Las calles otra vez 

 

Organizaciones feministas, sociales y dirigentes políticas convocaron a marchar en todo el país bajo tres ejes: contra la violencia machista y los femicidios, y contra el desmantelamiento de políticas públicas de prevención por el ajuste presupuestario.

 

Los principales puntos de concentración:

 

- Córdoba: 17:00 hs en Colón y Cañada, donde el dolor local se convirtió en bandera federal.

 

- CABA: 17:00 hs en Plaza del Congreso, Monumento a Alfredo Palacios.

 

- La Plata: 16:30 hs en Plaza Moreno, por la Asamblea Feminista.

 

- Salta: Jornada doble, asamblea 9:30 hs en Ciudad Judicial y marcha 17:30 hs desde Plaza 9 de Julio.

 

- Rosario: 15:30 hs en Plaza 25 de Mayo.

 

 

Este 3 de junio, las agrupaciones gremiales y partidarias sumarán también el rechazo a las medidas socioeconómicas del gobierno nacional. Once años después, “Ni Una Menos” vuelve a salir porque los casos de femicidios no bajan y las respuestas del Estado siguen llegando tarde.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo