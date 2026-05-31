El femicidio de Agostina será una de las consignas de la marcha federal de "Ni una Menos"

El movimiento “Ni Una Menos” cumplirá este miércoles 3 de junio 11 años desde su primera marcha histórica, en 2015. Pero el aniversario llega atravesado por un nuevo hecho de gran dolor y consternación: el femicidio de Agostina Madeleine Vega, de 14 años, se convirtió en la consigna central de la movilización federal.

Agostina vivía en la ciudad de Córdoba. Estuvo desaparecida una semana. Las convocatorias previas pedían encontrarla con vida. El hallazgo de su cuerpo en un descampado cambió todo: ahora el reclamo es justicia penal inmediata.

Por el crimen está detenido Claudio Gabriel Barrelier, expareja de la madre de la menor, con prisión preventiva e imputación agravada.

Las calles otra vez

Organizaciones feministas, sociales y dirigentes políticas convocaron a marchar en todo el país bajo tres ejes: contra la violencia machista y los femicidios, y contra el desmantelamiento de políticas públicas de prevención por el ajuste presupuestario.

Los principales puntos de concentración:

- Córdoba: 17:00 hs en Colón y Cañada, donde el dolor local se convirtió en bandera federal.

- CABA: 17:00 hs en Plaza del Congreso, Monumento a Alfredo Palacios.

- La Plata: 16:30 hs en Plaza Moreno, por la Asamblea Feminista.

- Salta: Jornada doble, asamblea 9:30 hs en Ciudad Judicial y marcha 17:30 hs desde Plaza 9 de Julio.

- Rosario: 15:30 hs en Plaza 25 de Mayo.

Este 3 de junio, las agrupaciones gremiales y partidarias sumarán también el rechazo a las medidas socioeconómicas del gobierno nacional. Once años después, “Ni Una Menos” vuelve a salir porque los casos de femicidios no bajan y las respuestas del Estado siguen llegando tarde.