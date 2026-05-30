Incidentes entre la policía y vecinos por el asesinato de Agostina

Una jornada marcada por la conmoción social y episodios de violencia se vivió este sábado en la ciudad de Córdoba, donde una masiva movilización para exigir justicia por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida tras una semana de búsqueda, derivó en enfrentamientos con la policía y un importante despliegue de seguridad.

Familiares, amigos, vecinos y organizaciones sociales protagonizaron distintas protestas en varios puntos de la capital provincial, con epicentro en la avenida Circunvalación, a la altura del Puente Rancagua, y en las inmediaciones de la vivienda de la víctima, en el barrio General Mosconi. Allí, los manifestantes realizaron cortes totales de tránsito, encendieron neumáticos y reclamaron respuestas a las autoridades judiciales y políticas.

La movilización se produjo pocas horas después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la zona sur de la ciudad, un área que había sido rastrillada intensamente durante los últimos días y que ya estaba bajo sospecha en la investigación.

El caso, que conmociona al país, tiene hasta el momento a un único detenido: un hombre de 32 o 33 años, cercano al entorno familiar de la víctima, señalado como la última persona que tuvo contacto con la joven. Según la reconstrucción de los investigadores, fue quien coordinó el encuentro con Agostina, pagó el traslado en un vehículo de alquiler hacia el barrio Cofico y habría sido quien la convenció de acudir bajo la excusa de “darle una sorpresa” a su madre.

Tensión creciente y represión

Con el correr de las horas, el clima de la protesta se tornó cada vez más tenso. En medio del dolor y la indignación, algunos manifestantes intensificaron los cortes y se registraron bloqueos con materiales incendiados, lo que obligó la intervención de efectivos policiales para despejar la circulación.

Fuentes periodísticas indicaron que durante el operativo se utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a parte de los manifestantes, lo que provocó corridas, enfrentamientos y momentos de alta violencia en distintos sectores de la ciudad.

También se reportaron incidentes en las inmediaciones de dependencias policiales, donde grupos de personas se concentraron para reclamar justicia y cuestionar el accionar de las fuerzas de seguridad en la investigación.

Reclamos y críticas a las autoridades

Las manifestaciones estuvieron atravesadas por un fuerte clima de bronca. Familiares de la víctima y vecinos apuntaron contra la actuación de las autoridades, en especial por presuntas demoras en la activación de protocolos de búsqueda como el Alerta Sofía y en la detención del principal sospechoso.

Durante la protesta se escucharon consignas como “Justicia por Agostina” y duras críticas hacia el Ministerio de Seguridad provincial, mientras algunos asistentes exigían renuncias y mayores medidas de protección ante la creciente inseguridad.

El caso generó una fuerte repercusión en la comunidad, que se volcó masivamente a las calles tras conocerse el desenlace fatal. En las inmediaciones de la casa de la adolescente se vivieron escenas de profundo dolor, con familiares y allegados visiblemente afectados. La madre de la menor, incluso, debió ser trasladada a un centro de salud por un cuadro de descompensación.

Investigación en curso

Mientras tanto, la causa judicial avanza bajo secreto de sumario, con la fiscalía a cargo del esclarecimiento del femicidio. La investigación se centra en reconstruir los movimientos de la víctima y del detenido durante las horas previas al crimen, a partir de testimonios, registros de cámaras de seguridad y peritajes telefónicos.

Autoridades provinciales señalaron en las últimas horas que el principal sospechoso habría incurrido en contradicciones en sus declaraciones, lo que complejiza su situación procesal y refuerza las sospechas en su contra.

En este contexto, la ciudad de Córdoba permanece atravesada por la conmoción, el reclamo de justicia y la expectativa por avances en una causa que expone, una vez más, la gravedad de la violencia de género y la demanda social por respuestas inmediatas y eficaces.