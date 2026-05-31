"Kuity" Delfino a un paso de jugar entre los grandes

Mario "Kuity" Delfino, que es integrante de una conocida familia del Valle del Conlara, está muy cerca de cumplir el sueño de llegar a la categoría elite del fútbol argentino.

El chico, categoría 2008 y que juega de volante por la derecha, recientemente fue convocado para formar parte de la Reserva de Sarmiento de Junín en el cotejo ante Rosario Central.

Este salto puso muy orgullosos a todos sus familiares y amigos. Además, alimenta la expectativa de que en poco tiempo más otro puntano juegue en la Liga Profesional.

"Kuity" empezó a construir su ilusión en el semillero de Concarán. Militó en Escuela EFIC y después defendió los colores del Atlético Concarán y de BAP.

De acuerdo a un repaso de su trayectoria que hizo el portal Infovalle, a los 11 años armó las valijas para sumarse a Estudiantes de San Luis y, a los 14 años, se integró a las divisiones inferiores de Sarmiento de Junín, donde brilló en la Quinta División.

Ahora, todo el esfuerzo y dedicación que viene haciendo tuvo su premio con el llamado a formar parte de Reserva. “El orgullo se extiende a toda la querida familia Godoy-Delfino de Concarán, quienes lo acompañan incondicionalmente a la distancia en cada partido”, destacó el medio.

Esta convocatoria a formar parte de la Reserva del equipo bonaerense se suma a otro reconocimiento que “Kuity” Delfino tuvo a fines del 2025 cuando fue incluido entre las 100 mejores juveniles del año, según una evaluación de la AFA. Esta mención lo ubicó como una de las principales proyecciones de la división Sub-17 a nivel nacional.