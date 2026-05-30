Belgrano sigue de racha: eliminó a Gimnasia de Jujuy

Belgrano de Córdoba derrotó por 4-2 en los penales a Gimnasia de Jujuy, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, en un partido disputado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski, reciente campeón del Torneo Apertura, comenzó arriba en el marcador a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Francisco González Metilli abrió la cuenta tras una asistencia de Juan Velázquez. Sin embargo, el conjunto jujeño reaccionó rápido y apenas dos minutos después llegó al empate por intermedio de Martín Lazarte, de cabeza.

En el complemento, Gimnasia de Jujuy dio el golpe y pasó al frente con un tanto de Francisco Molina, que puso el 2-1 y dejó al “Lobo” cerca de la clasificación. Pero Belgrano no se entregó y, cuando el partido parecía perdido, Emiliano Rigoni apareció en tiempo de descuento para marcar el agónico 2-2 y forzar la definición por penales.

En la tanda, el gran protagonista fue el arquero Thiago Cardozo, quien contuvo los remates de Octavio Bianchi y Abel Argañaraz. Para el “Pirata” convirtieron Rigoni, Nicolás “Uvita” Fernández, Franco Vázquez y González Metilli, quien selló el 4-2 definitivo.

Con este resultado, Belgrano se metió entre los 16 mejores del certamen y en la próxima instancia se enfrentará con el ganador del cruce entre Racing y Defensa y Justicia. Gimnasia, por su parte, quedó eliminado pese a haber estado muy cerca de dar el batacazo ante uno de los equipos de mejor presente del fútbol argentino.

Instituto amargó a Lanús

Instituto de Córdoba derrotó por 2-1 a Lanús y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, en un partido disputado en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

La “Gloria” abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo por intermedio de Jhon Córdoba, quien apareció en el área para poner el 1-0 y darle tranquilidad al equipo cordobés antes del descanso.

En el complemento, el encuentro tuvo un momento clave a los 8 minutos, cuando el árbitro Nazareno Arasa expulsó a Fernando Alarcón en Instituto y a Carlos Izquierdoz en Lanús, por lo que ambos equipos quedaron con diez jugadores.

Lanús llegó al empate a los 33 minutos del segundo tiempo a través de Lucas Besozzi, quien aprovechó un error de Manuel Roffo para establecer el 1-1 y ponerle suspenso al cierre del partido.

Sin embargo, Instituto reaccionó en el tramo final, encontró el 2-1 definitivo en tiempo de descuento a través de un tiro libre de Jeremías Lázaro y sostuvo la ventaja para quedarse con una clasificación muy importante ante un rival de Primera División.

Con este resultado, el equipo cordobés se metió en los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con Platense. Lanús, por su parte, quedó eliminado y cerró el semestre con otra frustración en el plano nacional.

Con este triunfo, la “Gloria” se enfrentará en octavos de final con Platense, que había eliminado a San Martín de San Juan en la instancia anterior.

Lanús, eliminado, cerró una noche frustrante en Rosario, en un partido en el que logró reaccionar en el segundo tiempo, pero no pudo sostenerse en la definición.