Boca vs Sarmiento: San Luis suena como posible sede para el 23 de mayo

El partido entre Boca Juniors y Sarmiento de Junín por los 16vos de final de la Copa Argentina podría jugarse el sábado 23 de mayo de 2026 en el Estadio Único “La Pedrera” de Villa Mercedes, según alternativas que maneja la organización del torneo.

La AFA y la organización de la Copa Argentina buscan resolver la llave antes del receso por el Mundial 2026. El objetivo es que el cruce, que define al próximo rival de Vélez Sarsfield, se dispute a más tardar el fin de semana del 31 de mayo.

Las fechas en discusión

La opción del sábado 23 o domingo 24 de mayo es la que impulsa la organización para adelantar el calendario. Sin embargo, esa fecha resulta incómoda para Boca, ya que queda entre sus dos últimos partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores: el 19 de mayo ante Cruzeiro y el 28 ante Universidad Católica.

Otra alternativa es el domingo 31 de mayo, que le daría más descanso al plantel xeneize tras la Libertadores, pero aumenta el riesgo de perder jugadores convocados a sus selecciones, como Leandro Paredes. Medios de Junín también mencionan de forma tentativa el 7 de junio, justo antes del inicio del Mundial.

Por qué aparece San Luis

El Estadio Único “La Pedrera” de Villa Mercedes pica en punta por ser sede neutral, por su capacidad y por la logística para recibir a ambas parcialidades. El interés del gobierno provincial por albergar un partido de esta magnitud también pesa en la definición.

Por ahora, Sarmiento espera precisiones para organizar su preparación, mientras que la dirigencia de Boca no dio el visto bueno definitivo. En el club de la Ribera la prioridad de mayo está puesta en avanzar a los octavos de final de la Libertadores.

La definición de fecha y sede quedará sujeta a lo que resuelva la organización de la Copa Argentina en los próximos días.