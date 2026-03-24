Gilda Marín conquistó la Copa Argentina y sacó pasaje al Mundial

El deporte de Quines vive un momento histórico. Gilda Marín se consagró campeona argentina tras una actuación descollante en la Copa Argentina disputada en Buenos Aires, logrando así la clasificación directa al próximo Mundial de la disciplina.



Representando al Quines Dojo Fight Team (QDFT) y al reconocido Dojo Serpiente, Marín demostró una versatilidad técnica asombrosa al subir al podio en cuatro modalidades diferentes: Kickboxing, Full Contact, K1 y Boxeo. Este rendimiento integral no solo le valió la medalla de oro, sino que la consolida como la máxima referente de los deportes de contacto en la región.

Orgullo y gloria. Gilda se destaca en su disciplina. Foto: gentileza.



Un camino de constancia y títulos



La "Cinturón Negro 1er DAN" no es una improvisada en el ring. Con ocho años de trayectoria que iniciaron en su Quines natal, Gilda ha construido una carrera sólida que incluye títulos como el bicampeonato argentino HFC y el campeonato regional WKF. Cabe recordar que, en septiembre de 2025, ya había dado un aviso de su nivel al coronarse campeona argentina de K1 en Mendoza.



Orgullo quinense al mundo



Este logro marca un hito para la localidad: Marín se convierte en la primera representante de Quines en competir en un Mundial de artes marciales y apenas en la segunda mujer de la historia del pueblo en alcanzar una representación deportiva de escala global.



Su clasificación no es solo un éxito personal, sino un impulso fundamental para el crecimiento de las artes marciales en el norte de San Luis. Ahora, con el apoyo de su equipo y su comunidad, Gilda se prepara para dar el gran salto internacional y llevar la bandera de Quines a lo más alto del podio mundial.