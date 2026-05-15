Discriminación en el fútbol: a un niño albino no lo dejaron jugar con una gorra

Un hecho de discriminación durante un partido de fútbol infantil generó malestar y repudio. El pasado domingo, en el encuentro entre La Calera F.C. y El Chorrillo por la categoría 2012, el árbitro no permitió que Carlos Maciel Ledezma, un jugador albino, ingresara a la cancha con gorra.

Maciel, oriundo de Balde, participa en la liga y en el torneo regional con La Calera F.C. Debido a su condición de albinismo, usa gorra y remera manga larga para protegerse del sol. Cuando el técnico intentó hacerlo ingresar faltando cinco minutos, el árbitro se lo impidió.

“Quiso ser más protagonista que los jugadores y no lo dejó jugar”, expresó en una publicación Diego Lorenzetti, secretario del club. Señaló que tanto la hinchada como los cuerpos técnicos y jugadores de ambos equipos se unieron en el pedido para que lo dejaran jugar con la gorra, pero el árbitro mantuvo su decisión.

Desde la entidad del Departamento Belgrano indicaron que Maciel se sacó la gorra con su mano e intentó cubrirse del sol mientras jugaba.

Agregaron que, como consecuencia de ello, el niño sufrió quemaduras y que tras el hecho manifestó que no quiere seguir jugando. “Vamos a ir por las vías legales para que este personaje no arruine más a nadie”, advirtieron.

El cuestionado árbitro es Fabián Ortega y la dirigencia del club informó que pedirán que también sean citados los asistentes para que den explicaciones.

La Fundación Casa Albina, que acompaña a personas con albinismo, emitió un comunicado de repudio. “El deporte debe ser un lugar de contención, integración, empatía y oportunidades para todos los niños y niñas, sin excepción. Ninguna condición física, de salud o característica personal puede ser motivo de exclusión, humillación o destrato”, señalaron.

Desde la fundación indicaron que el niño sufrió consecuencias en su piel por la exposición al sol y que atraviesa un mal momento psicológico. “Estamos conteniendo a la familia. Maciel sufrió mucho hasta el día de hoy. Está llorando, psicológicamente está muy mal el nene”, expresaron.

El club informó que solicitaron una reunión con el responsable arbitral, pero no lograron un diálogo. Anunciaron que avanzarán por vías legales para que el hecho no se repita.

Más detalles

El intendente de La Calera, Diego Lorenzetti, en su condición de secretario del club, en su cuenta personal de Facebook, hizo un relato de lo acontecido y de la pésima decisión del árbitro.

“Me he alejado de las redes sociales, pero no puedo dejar pasar algo tan grave que les paso a contar: desde nuestro proyecto del club trabajamos mucho en la inclusión y varios temas más, pero porqué toco el de la (inclusión). Les cuento, este año se sumó Carlos Maciel Ledezma que viene desde la localidad de Balde. Es un chico albino que ama jugar al fútbol y lo integramos tanto en liga como en el regional y siempre acompañado por sus hermosos padres que no les importa que juegue 5 o 10 minutos, solo disfrutan de su felicidad", indicó.

"Sin embargo, siempre aparece algún personaje que no acepta estas cosas y paso lo inesperado para todos. El domingo jugó La Calera F.C. vs El Chorrillo en categoría 2012 en la cual participa Maciel. En todos los partidos de los dos campeonatos los juega de gorra porque todos sabemos que el sol le hace mal y saben qué, cuándo el técnico lo hace ingresar a Maciel, a 5 minutos del final, el “árbitro “, si así se lo puede llamar, no lo dejo jugar con gorra en un hecho de discriminación y de cero empatía con el chico", agregó.

"Quiero agradecer el apoyo que tuvo el chico de toda la hinchada, cuerpos técnicos y jugadores de ambos planteles pidiéndole a este señor que lo deje jugar con la gorra. Pero, quiso ser más protagonista que los jugadores y no lo dejo jugar. Quiero aclarar que como secretario del club me comuniqué con el responsable para pedir una reunión con este personaje y no se pudo llegar a un diálogo es por eso que hago esta publicación y para informar a vamos a ir por las vías legales para q este personaje no arruine más a nadie, porque ahora el chico no quiere jugar más y eso no lo vamos a permitir como club q lucha por la contención de los chicos. Fabián Ortega es el árbitro y también vamos hacer citar a los asistentes para que den explicaciones y van a tener que viajar a Balde y pedir disculpas”, concluyó.