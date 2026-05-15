Sin obras: exigen aclarar el destino de los recursos en El Pantanillo

Una grave advertencia por la falta de transparencia en la gestión de recursos públicos sacude al Ejecutivo municipal. La concejala Lucía Miranda solicitó, mediante un pedido de informes, explicaciones urgentes sobre el destino y la administración de los fondos asignados para dotar de infraestructura esencial al Barrio El Pantanillo, donde las obras prometidas se encuentran paralizadas y son prácticamente inexistentes en el territorio.



Un convenio millonario bajo la lupa



El origen del conflicto se remonta al año 2023, cuando el intendente Álvarez Pinto suscribió un convenio con el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) de la Nación. El acuerdo contemplaba el desarrollo de obras de integración sociocomunitaria para El Pantanillo por un presupuesto total de $1.069.682.087,93, destinados a instalar las redes de agua, gas y tendido eléctrico.



Posteriormente, en 2024, el Municipio firmó el decreto de adjudicación de los trabajos por un valor inicial de $456.700.355,81. Según constató la edil a través de los balances oficiales de la ejecución presupuestaria de 2024 —presentados hace apenas unos días—, la intendencia ya percibió los adelantos financieros previstos en el esquema de desembolsos nacionales. Sin embargo, la realidad en las calles del barrio es diametralmente opuesta.



"El Municipio ya percibió durante el 2024 fondos de Nación en adelanto a esas obras. Sin embargo, cuando caminamos el barrio y hablamos con los vecinos, nos encontramos con que de las obras adjudicadas solo se realizó el enterramiento de caños, sin conexión definitiva", denunció Miranda públicamente.



Incertidumbre y abandono



El panorama empeoró recientemente con la retirada de la empresa constructora que estaba a cargo de las tareas, la cual abandonó el barrio hace escasos días. A esto se suma un vacío de información financiera de cara al periodo actual: debido a que los balances correspondientes al año 2025 todavía no han sido rendidos por el Ejecutivo, se desconoce si ingresaron nuevas partidas de dinero destinadas a la continuidad del proyecto.



La situación habitacional afecta de manera directa a la periferia local. "Estamos hablando de familias que enfrentan el invierno sin gas y sin seguridad eléctrica. Esto no es algo menor, es la calidad de vida de nuestros vecinos que está en juego mientras el dinero, que ya ingresó en las arcas municipales, no se ve reflejado en el territorio", enfatizó la concejala, remarcando la vulnerabilidad de una zona históricamente postergada que subsiste con servicios precarios.



El reclamo de rendición de cuentas



La iniciativa legislativa busca forzar al gobierno local a transparentar los movimientos bancarios y los contratos vinculados al programa habitacional. La oposición busca determinar fehacientemente qué se hizo con los recursos nacionales remitidos y cuál es el plan de contingencia para los damnificados.



"Queremos saber qué sucedió con la ejecución del Convenio con Nación, qué se hizo con el dinero remitido para las obras del Pantanillo. Cuál es el cronograma real de finalización de las obras porque 70 familias siguen esperando y es una obligación del Municipio rendir cuentas de cara a la sociedad", concluyó Miranda.



Redes sociales/Infomerlo/Redacción.