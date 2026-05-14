Contradicciones, excusas y errores en la causa contra Anzulovich

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario Nicolás Anzulovich quedó envuelta en una fuerte polémica judicial luego de que el juez de Garantía 3, Marcos Flores Leyes, decidiera frenar la audiencia de formulación de cargos por las contradicciones e irregularidades detectadas en el trámite interno de la recusación presentada contra el fiscal Francisco Assat.

El expediente terminó en manos del Procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, luego de una audiencia marcada por acusaciones cruzadas, cuestionamientos al accionar de fiscales y planteos sobre posibles violaciones al debido proceso.

La defensa de Anzulovich, encabezada por el abogado Cristóbal Ibáñez, sostuvo que la causa “nació irregular” y enumeró una serie de errores que, según afirmó, terminaron contaminando todo el procedimiento.

El primer cuestionamiento apuntó a una notificación enviada a un domicilio donde —según la defensa— Anzulovich no residía desde hacía más de cinco años. Después llegaron las declaraciones periodísticas de Assat, quien definió públicamente el expediente como una “causa de alto perfil”.

“Para un fiscal todas las causas deberían ser iguales”, cuestionó Ibáñez durante la audiencia. Según sostuvo, esas declaraciones generaron dudas sobre la objetividad del investigador y motivaron la recusación.

Pero el punto más explosivo apareció después.

La recusación fue enviada a la Fiscal de Juicio 1, Virginia Palacios, quien primero se excusó formalmente de intervenir al reconocer una relación de amistad con Anzulovich. Incluso remitió el expediente a otra fiscalía para que continuara el trámite.

Sin embargo, horas después, el expediente regresó nuevamente a sus manos. Allí ocurrió la situación que terminó detonando la suspensión de la audiencia: Palacios dejó sin efecto su propia excusación alegando un “error material involuntario” y finalmente firmó un dictamen rechazando la recusación contra Assat.

Para la defensa, la secuencia dejó al descubierto un procedimiento desordenado y plagado de inconsistencias.

“Una fiscal que dijo ser amiga del imputado no podía volver a intervenir”, insistió Ibáñez, quien además cuestionó que el expediente haya sido solicitado nuevamente de manera verbal y sin constancias escritas.

El abogado sostuvo que existen dos dictámenes incompatibles dentro del mismo trámite: uno donde Palacios se aparta por amistad y otro posterior donde interviene y avala la continuidad de Assat al frente de la investigación.

La defensa planteó entonces la nulidad del procedimiento y pidió suspender la audiencia hasta que la recusación quedara resuelta de manera definitiva.

Del otro lado, Assat —acompañado por el Fiscal Adjunto Juan Pablo Estopiñán— intentó minimizar el conflicto y sostuvo que todo se trató de un simple error corregido antes de una resolución definitiva.

El fiscal afirmó que el juez no tiene competencia para revisar actuaciones internas del Ministerio Público Fiscal y acusó a la defensa de pretender imponer un “ritualismo formal”.

También intervino el Fiscal de Estado Coadjutor Rafael Berruezo, quien respaldó la postura de Assat y aseguró que no existió un perjuicio concreto para la defensa.

Sin embargo, el juez Flores Leyes terminó advirtiendo que las contradicciones existentes dentro del propio Ministerio Público impedían avanzar con normalidad en el proceso.

“Claramente los dictámenes contradictorios de la Fiscal de Juicio conllevan a la falta de afirmación de la acción del Fiscal de Instrucción”, expresó durante la audiencia.

Con esa definición, suspendió la formulación de cargos y remitió el expediente al Procurador General para que determine si Assat puede continuar o no al frente de la causa y ordene el trámite interno para evitar futuras nulidades.

Sebastián Cadelago Filippi, como si estuviera con las baterías súper recargadas, resolvió con mucha rapidez. El jueves a la noche, por los medios del aparato del poggismo, se conoció que “levantó el freno” en la causa y se fijó nueva audiencia para el 21 de mayo.