El nuevo gabinete de Poggi: ¿Quiénes serán los sobrevivientes tras el quiebre?

El quiebre ya es un hecho consumado. Claudio Poggi, acorralado por una presión social que no da tregua y una parálisis de gestión evidente, ha decidido patear el tablero. Bajo el paraguas de una supuesta "eficiencia administrativa" para cuidar los recursos, el mandatario ha ejecutado un recorte que, lejos de ser técnico, huele fuerte a repliegue estratégico (aunque le queda grande la palabra estrategia).



La gran pregunta que recorre los pasillos de Terrazas del Portezuelo no es por qué se achicó el Estado, sino quiénes serán los elegidos para manejar los hilos del entramado que queda en pie.



Este movimiento revela una crisis profunda y deja un mensaje nítido: el poder se cierra sobre sí mismo. La mesa chica, secundada por los denominados "valijeros", se prepara para gestionar de forma directa y sin filtros cada resorte del Estado puntano. En este tablero, el mérito ha sido desplazado por la obediencia, blindando la administración de cualquier voz crítica externa.



La nueva fisonomía del Estado y el "Ministerio de la Familia"



La estructura que emerge tras la guadaña oficial queda configurada bajo los siguientes ministerios y secretarías: Ambiente y Desarrollo Sustentable, Deporte, Desarrollo Humano, Desarrollo Productivo, Educación, Fiscalía de Estado, Gobierno, Hacienda e Infraestructura, Legal y Técnica, Política Habitacional, Personas con Discapacidad, Salud, Secretaría General, Seguridad, Transporte, y Turismo y Cultura.



Sin embargo, en esta nueva Ley de Ministerios hay un olvido que ya es comentario obligado en el ámbito político: la omisión del Ministerio de la Familia y de los Amigos. Este espacio, el de los afectos y los parientes de los funcionarios, funciona de manera aceitada y parece ser el único que no sufre ni sufrirá los embates de la austeridad oficialista. En este segmento no importa el talento, tampoco la formación. Solo se requiere "sangre azul".



Vaticinios y redistribuciones: ¿Quiénes heredan el poder?



Con el organigrama definido, comienza la danza de nombres. Se vaticina una redistribución donde los grandes ganadores serán los "boys" del poder central: los Endeiza Boys, los Santarone Boys, los Ordoñez Boys y los Masci Boys.



Estos grupos representan la verdadera columna vertebral de una gestión que se ha vuelto endogámica. Junto a ellos, la sombra de los "talibanes" y el desembarco de gente cercana a Maximiliano Frontera y Víctor Moriñigo —actores de perfil camaleónico difíciles de encasillar— terminan de conformar un entorno que prioriza el apellido y la pertenencia al círculo por sobre la capacidad de gestión.



El rastro de lo que ya no está



El quiebre dejó un tendal de áreas eliminadas que cuentan la historia de un retroceso. El desmantelamiento de Ciencia e Innovación borra años de progreso tecnológico, mientras que la desaparición de la Secretaría de Ética Pública intenta echar tierra sobre escándalos como el robo de la cosecha de maíz vinculado a Ricardo Bazla.



La eyección de figuras como José Giraudo en Asuntos Institucionales y la salida de Laura Capardo del PANE —dependencia asediada por denuncias de corrupción que enlazan a Federico Trobotto y comida en mal estado— confirman que el gobierno ha decidido aferrarse al control político.



Mientras tanto, en áreas sensibles como Educación, el clima de terror y los salarios de miseria marcan el pulso de un gabinete que parece haber perdido definitivamente el rumbo hacia la gente. Turismo y Cultura, envuelto en el escándalo del fracaso, no queda exento de alguna renovación: hay radicales que penden de un hilo.

