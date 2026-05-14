Con “un ruidazo”, ATE San Luis volvió a exigir una urgente recomposición salarial

Bajo el lema "La plata está, pero falta decisión política y empatía", la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis encabezó este jueves una jornada de protesta en rechazo a la precariedad de los sueldos en la provincia de San Luis. Exigieron una urgente recomposición salarial, una suma fija de emergencia y estabilidad laboral.

El reclamo fue mediante un "ruidazo y panfleteada" que se extendió por la Peatonal Rivadavia, en el corazón del microcentro de la ciudad de San Luis.

La convocatoria reunió a empleados estatales provinciales, municipales y beneficiarios del Plan de Inclusión.

ATE insistió que el bono de $300.000 se extienda a monotributistas del Estado provincial y a trabajadores municipales de toda la provincia. También piden el pase a planta permanente, recategorizaciones y salarios dignos.

El sindicato cuestionó al gobernador Claudio Poggi, porque ha manifestado que "no hay nada que analizar" sobre aumentos de sueldo. Para mostrar la otra cara de la moneda, difundieron cifras del Banco Central que dejan al descubierto que la provincia dispone de reservas por 32 millones de dólares y 2,29 billones de pesos.

Además, criticaron que el ajuste fiscal de 2024 acumuló un superávit de 190.000 millones de pesos que no fue destinado a los salarios públicos.

El gremio reprochó además que los montos actuales del Plan de Inclusión son insuficientes y, de igual modo, solicitó la actualización del salario de salud, según paritarias nacionales.

Bajo la consigna "Nuestra lucha continúa", ATE advirtió que mantendrá las medidas de fuerza si no hay respuesta del Ejecutivo provincial.