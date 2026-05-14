Luis Ocampo se defiende y dice que todas las acusaciones en su contra son mentiras

El director de La casa de la Música, Luis Ocampo, salió a defenderse de las durísimas acusaciones que su ex pareja, Melisa Soria, hizo en su contra y dijo que todas las denuncias son falsas. Señaló que su principal interés en hacer el descargo es “resguardar la integridad de mis hijos”.

El baterista señaló en una publicación que hizo en sus redes sociales que las denuncias que formuló su pareja no están judicializadas y contó que “en 2021 inicié judicialmente el pedido de tenencia de mis hijos, quienes en ese entonces tenían 9 y 5 años”. Lo hizo, aseguró, debido a “reiteradas situaciones advertidas e informadas por instituciones escolares y profesionales respecto a condiciones de abandono, falta de cuidados, situaciones de violencia y afectación emocional”.

En junio del 2024 Ocampo obtuvo el cuidado de los chicos, quienes desde entonces viven con él en Villa Mercedes, donde el músico merlino tiene residencia por su función en la administración pública. “Están bajo mi protección y cuidado permanente”, aseguró.

Una situación muy grave que Luis denunció en perjuicio de su hija y en contra del hijo mayor de Melisa terminó por hacer estallar la bomba de tiempo que era la relación, aún con Ocampo y Soria separados. “La situación que se encuentra judicializada y bajo intervención de los organismos competentes”, concluyó el baterista.

“Como consecuencia de estos hechos y de episodios posteriores de violencia, existen actualmente medidas judiciales de restricción y prohibición de contacto por 180 días hacia mi persona y hacia mi hija desde el 10 de febrero de este año”, sostuvo el músico, quien dejó en claro que “jamás ejercí violencia física contra mi expareja, ni durante nuestra relación ni posteriormente”.

Por el contrario, Ocampo sostuvo que hay denuncias, informes médicos y constancias documentadas sobre agresiones sufridas por su hija y por él mismo causadas por Melisa, cuando “intentó retirar a los menores por la fuerza”.

“No voy a permitir –concluyó el baterista- que se utilicen mentiras, difamaciones ni operaciones mediáticas para manipular una situación tan delicada, mucho menos cuando hay menores involucrados y procesos judiciales en curso”.