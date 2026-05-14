“Ustedes están acá por nosotros, por nuestros votos”

La sesión de este jueves del Concejo Deliberante de la capital puntana, terminó en un papelón. Tuvo como ingrediente fuertes cruces, acusaciones, reproches y el abandono del recinto por parte de los concejales oficialistas, luego de que una vecina intentara exponer un reclamo por la instalación de una antena telefónica en el complejo habitacional “Cerro de la Cruz”, que comprende más de 2200 viviendas.

El hecho ocurrió durante la ocupación de “la Banca Vecinal”. Verónica Galarza, una de las afectadas, planteó la situación que los vecinos viven desde hace más de un año cuando fue instalada la torre.

Según expresan, la antena fue instalada por una empresa telefónica con permiso de la Intendencia de San Luis, aunque lograron frenar judicialmente su funcionamiento. La estructura, sin embargo, sigue en pie.

“¿Quién quiere tener esto en el patio de su casa?”, cuestionó Galarza y añadió que el expediente de habilitación nunca fue mostrado en su totalidad a los afectados y que las pocas fojas que vieron tenían “inconsistencias”.

La Defensoría del Pueblo confirmó irregularidades en el trámite, entre ellas la ausencia de seguro civil. “Si pasaba algo, una grúa, o algo que entraba y se caía, nadie nos pagaba nada”, fustigó.

Cuando la oposición intentó plantear el reclamo ante el cuerpo, la presidenta del HCD, Laura Sánchez, interrumpió la exposición. Inmediatamente, los concejales que responden al intendente Gastón Hissa se levantaron y abandonaron la sala, dejando sin quórum y cerrando la sesión.

Para Galarza, la reacción era previsible: “En la sesión terminaron a los gritos, porque evidentemente no les gustó que les digan las cosas como son”.

La primera que encabezó la retirada y “censurar la palabra” fue la presidenta Laura Sánchez, que no se dignó en lo más mínimo en escucharla o en todo caso llamarla a una reunión aparte a la vecina para conocer los motivos de su preocupación.

La vecina apuntó directamente contra el intendente: “Para mí es un negocio municipal. Todos los que firmaron tienen la culpa de esto. Hasta el gobernador, por todos lados”.

Los vecinos tienen prevista una reunión en Obras Privadas para revisar el expediente completo. Desde el municipio no hubo una respuesta pública inmediata sobre lo ocurrido en el recinto.