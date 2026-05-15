Otro fin de semana frío, con heladas, viento, lluvias y probable caída de nieve

La secuencia se repite como un mantra climático difícil de explicar. Ya son varias las semanas en la que los días laborables suceden con un clima agradable, cálido y hasta templado, pero al llegar el fin de semana las temperaturas bajan abruptamente. Los días de descanso que se avecinan repetirán la tendencia.

El ingreso de viento del sureste que se espera desde el sábado a la madrugada tendrá ráfagas muy fuertes que según la Red de Estaciones Meteorológicas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en el norte de la provincia. Eso hará que la probabilidad de precipitaciones sea muy alta hasta la madrugada del domingo y que, como sucedió el fin de semana anterior, haya nieve o agua nieve en puntos altos de las sierras.

Otra de las consecuencias lógicas del fénomeno será el marcado descenso de las temperaturas y la llegada de las heladas, incluso hasta el amanecer del lunes.

Ante ese panorama, el viernes será el último día para disfrutar del veranito en otoño, ya que será una jornada con cielo despejado por la mañana, aunque los primeros síntomas de lo que pasará el fin de semana se empezarán a ver por la tarde. La mínima será de 4 grados pero la máxima llegará a los 20, con viento norte moderados.

Para el fin de semana los números son considerablemente más bajos. Cielo nublado y lluvias en gran parte de la provincia serán el acompañamiento de una mínima que rondará los 2 grados y una máxima que no superará los 12, lo que hará posibles las heladas y los vientos muy fuertes.

El domingo la jornada serán aún más fresca, ya que la mínima que se espera es de 0 grados y la máxima de 13, con viento leve y en direcciones variables.