El adiós definitivo al A-4AR Fightinghawk: la Fuerza Aérea confirmó su retiro de servicio

El avión es un ícono del heroísmo argentino. Ahora llegó al fin de su servicio. Foto: Zona Militar.

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) formalizó este jueves una de las decisiones más trascendentales para su estructura operativa reciente: la desprogramación definitiva del Sistema de Armas A-4AR Fightinghawk.



El anuncio fue realizado personalmente por el Jefe del Estado Mayor General de la institución, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, ante los efectivos de la V Brigada Aérea en Villa Reynolds, San Luis.



Este hito marca el cierre del ciclo para un avión que se convirtió en un pilar de la defensa nacional y que otorgó a la "Cuna de Halcones" un prestigio reconocido internacionalmente.



Razones estratégicas y presupuestarias



La medida no fue fortuita, sino el resultado de un riguroso análisis de planificación. Desde la Fuerza Aérea explicaron que la decisión se fundamenta en la necesidad de alcanzar una mayor eficiencia operativa y garantizar la sostenibilidad económica del organismo.



Los elevados costos actuales para mantener la cadena logística de los A-4AR, sumado a las dificultades de sostenimiento técnico, obligaron a las autoridades a reasignar estos recursos hacia proyectos de largo plazo que aseguren la operatividad de la misión aérea en el futuro.



El factor F-16 y el futuro de la defensa



Un punto determinante en este retiro es el avance del nuevo Sistema de Armas F-16M Fighting Falcon. La reciente incorporación de estas aeronaves requiere una concentración masiva de recursos humanos y materiales, muchos de los cuales estaban destinados hasta hoy a la V Brigada.



Con este paso, la FAA busca acelerar la transición hacia capacidades de combate de nueva generación. El silencio de las turbinas de los Fightinghawk, que no registraban vuelos desde mediados de 2024 tras su último accidente, deja ahora lugar a una reconfiguración total de la fuerza, priorizando la formación de sus efectivos en tecnologías modernas.





