Los dos puntanos que animan las semifinales del Apertura

Las semifinales del Torneo Apertura que se jugarán el fin de semana tendrán dos protagonistas puntanos que, en distintas llaves, buscarán alcanzar el partido definitorio. El cada vez más influyente Nicolás Oroz en Argentinos Juniors y el peligroso delantero Fabricio Oviedo en Rosario Central son los jugadores de la provincia que todavía mantienen las chances de ser campeones.

Oroz, titular indiscutido en el esquema de Nicolás Diez, DT de Argentinos Jrs, tendrá una chance más de demostrar las razones de esa elección cuando el domingo enfrente a Belgrano de Córdoba en un partido que se jugará a las 17 en La Paternal.

De 32 años, el nacido en Villa Mercedes, fue titular en 11 partidos de la Liga actual y convirtió dos goles.

El "Bicho" sufrió en los cuartos de final, donde necesitó ir al tiempo extra para ganarle 1-0 a Huracán gracias al gol de Tomás Molina.

La historia de Fabricio Oviedo, un delantero de 22 años nacido en Concarán, tiene otros condimentos. En el polémico partido que Central le ganó a Racing el miércoles entró en reemplazo de Enzo Copetti, el autor del gol definitorio.

Fue la primera aparición del atacante en los playoff de la Liga -tras su paso por el fútbol suizo- en el equipo dirigido por Jorge Almirón y espera ser convocado para el juego ante River, que se disputará el sábado 16 a las 19:30 en el estadio Monumental.