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En semifinales

River ganó con autoridad y ahora espera a Rosario Central

El equipo de Coudet derrotó 2 a 0 a Gimnasia La Plata con goles de Driussi y Martínez Quarta. La semifinal entre River y el "Canalla" se jugará el sábado, en el "Monumental". El domingo, Belgrano vs. Argentinos. 

Por redacción
| Hace 1 hora

River venció 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental y consiguió la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura, en una noche en la que logró imponer su jerarquía pese a sufrir dos bajas sensibles por lesión.

 

El equipo de Eduardo Coudet abrió el marcador en el primer tiempo con un golazo de Sebastián Driussi, que definió con potencia ante Nelson Insfrán. Ya en el complemento, Lucas Martínez Quarta amplió la ventaja: inició la jugada, descargó para Freitas y terminó cabeceando el centro por encima del arquero del “Lobo”.

 

Con el 2 a 0, River administró la diferencia y selló su pase a la próxima instancia, donde enfrentará a Rosario Central, que venía de eliminar a Racing en Arroyito.

 

La preocupación para el “Millonario” pasó por el plano físico: Gonzalo Montiel se lesionó en el calentamiento y fue reemplazado por Fabricio Bustos, mientras que Marcos Acuña debió salir durante el primer tiempo por una molestia muscular e ingresó Matías Viña.

 

Síntesis:

 

River (2): Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

 

Gimnasia (0): Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

 

Goles: PT 27m Sebastián Driussi (R). ST 20m Lucas Martínez Quarta (R). 

 

Cambios en River: PT 33m Matías Viña por Marcos Acuña. ST Joaquín Freitas por Driussi, Juan Cruz Meza por Lencina, Juan Fernando Quintero por Colidio y Ulises Giménez por Bustos. Cambios en Gimnasia: Maximiliano Zalazar por Nicolás Barros Schelotto, Juan José Pérez por Augusto Max, Matías Melluso por Pedro Silva Torrejón y Manuel Panaro por Marcelo Torres. Amonestados: Fabricio Bustos (R); Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max y Nelson Insfrán (G). Expulsados: no hubo.

 

Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Lucas Novelli. Estadio: Monumental.

 

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