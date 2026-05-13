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Mundial 2026

Paraguay anunció la prelista con mucha presencia de la Liga Argentina

El entrenador Gustavo Alfaro incluyó a 14 jugadores que actúan en clubes de la Liga Profesional de Fútbol.

Por redacción
| Hace 1 hora

La selección de Paraguay oficializó su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, con una fuerte presencia de futbolistas de la Liga Profesional argentina.

 

El entrenador Gustavo Alfaro incluyó a 14 jugadores que actúan en clubes del país, mientras que la convocatoria definitiva será anunciada el 1 de junio, antes del amistoso ante Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco.

 

Entre los convocados del fútbol argentino aparecen los arqueros Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro) y Juan Espínola (Barracas Central).

 

En defensa fueron citados Agustín Sández, Saúl Salcedo, José Canale y Ronaldo Dejesús, mientras que en ataque se destacan Ángel Romero, Óscar Romero, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Ronaldo Martínez y Adam Bareiro, aunque este último está en duda por un doble desgarro.

 

La lista también incluye a Gustavo Gómez y Julio Enciso, dos de las principales figuras del plantel.

 

Paraguay integrará el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia. El debut será el 12 de junio en el SoFi Stadium ante el conjunto anfitrión.

 

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