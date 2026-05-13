Rosario Central le ganó a Racing y clasificó a la semifinal

En una noche de pura tensión en el Gigante de Arroyito, Rosario Central venció 2-1 a Racing Club y selló su clasificación a las semifinales. El equipo de Arroyito tuvo que trabajar más de lo previsto para quebrar la resistencia de una "Academia" que terminó diezmada, con nueve jugadores, tras las expulsiones de Martínez y Di Cesare.



Un primer tiempo de dientes apretados



El inicio del encuentro estuvo lejos del brillo futbolístico que ambos planteles suelen prometer. La fricción le ganó al juego y el árbitro Darío Herrera fue el protagonista involuntario de un arranque cortado por constantes reclamos. Durante los primeros 25 minutos, la emoción estuvo únicamente en las tribunas, que lucieron un marco imponente.



Recién a la media hora, el "Canalla" avisó con una pirueta de Agustín Sández que se fue desviada. Racing, por su parte, apostaba a la movilidad de Matías Zaracho. Fue precisamente el ex-Atlético Mineiro quien, sobre el cierre de la primera etapa, conectó un centro de "Maravilla" Martínez para poner el 1-0 y silenciar momentáneamente al Gigante.



La reacción y el empuje de Di María



En el complemento, Central salió decidido a dar vuelta la historia. Tras un gol anulado a Alejo Véliz por un polémico offside milimétrico y un par de intervenciones salvadoras de Facundo Cambeses ante remates de Ángel Di María y Milton Giménez, llegó la paridad. A la salida de un córner ejecutado con precisión por "Fideo", Gastón Ávila ganó en las alturas para estampar el 1-1.



El empate desorientó a Racing y envalentonó al local. El panorama para los dirigidos por Gustavo Costas se oscureció definitivamente cuando "Maravilla" Martínez vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con diez hombres para afrontar el tramo final y el posterior tiempo suplementario.



El golpe final en el alargue



La prórroga fue un monólogo auriazul frente a un Racing que se refugió cerca de su arco, más aún tras la expulsión del defensor Marco Di Cesare. Con dos hombres más en cancha, la insistencia de Central tuvo su premio en el inicio del segundo tiempo suplementario.



Enzo Copetti apareció para aplicar la "ley del ex" y, con un remate certero, marcó el 2-1 definitivo. Fue el desahogo total para un equipo que supo sufrir, pero que terminó justificando la victoria por su ambición en los momentos clave.

Los Andes/Redacción.