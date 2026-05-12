Belgrano es todo alegría: es semifinalista

Belgrano se impuso ante Unión por 2-0 en un encuentro en el que fue superior durante la mayor parte del partido y que disputaron en el estadio Julio César Villagra, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

El primer gol del partido fue convertido por el mediocampista Adrián Sánchez, de cabeza, a los 24 minutos del segundo tiempo, mientras que el enganche Ramiro Hernandes sentenció la victoria en el quinto minuto de descuento.

Con el triunfo, el “Pirata” se mantiene en la pelea por el campeonato de la mano del entrenador Ricardo Zielinski y avanzó a las semifinales, instancia en la que se medirá con quien gane entre Argentinos Juniors y Huracán.

Síntesis del partido:

Cuartos de final.

Belgrano 2 - 0 Unión.

Estadio: Julio César Villagra.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Fernando Echenique.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles en el segundo tiempo: 19m. Adrián Sánchez (B), 50m. Ramiro Hernandes (B).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Agustín Falcón por Leonardo Morales (B), Ramiro Hernandes por Francisco González Metilli (B) y Lautaro Gutiérrez por Nicolás Fernández (B); 24m. Lucas Menossi por Rafael Profini (U) y Tomás González por Brahian Cuello (U); 31m. Franco Vázquez por Lucas Zelarayán (B); 41m. Franco Fragapane por Mauro Pittón (U) y Diego Armando Díaz por Marcelo Estigarribia (U), 44m. Augusto Solari por Lautaro Vargas (U); 46m. Álvaro Ocampo por Emiliano Rigoni (B).