Conmoción en la NBA: murió Brandon Clarke, figura de Memphis Grizzlies

El mundo de la NBA quedó sacudido este martes tras confirmarse la muerte de Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies, a los 29 años. La noticia fue comunicada por la propia franquicia, que expresó su profundo dolor por la pérdida de uno de sus referentes más queridos dentro y fuera de la cancha.

Clarke, nacido en Vancouver y elegido en el puesto 21 del Draft 2019, desarrolló toda su carrera profesional en Memphis, donde rápidamente se convirtió en una pieza clave del joven núcleo competitivo del equipo. Durante sus siete temporadas en la liga, fue reconocido por su intensidad, capacidad atlética y compromiso comunitario.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las causas de su fallecimiento, mientras múltiples figuras de la NBA, compañeros y dirigentes expresaron mensajes de pesar. La repentina muerte de Clarke deja una profunda huella en Memphis y en toda la comunidad del básquet internacional.

“Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado”, expresaron los Memphis Grizzlies.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también manifestó su pesar: “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros de más larga data de los Grizzlies, Brandon era un compañero de equipo y líder querido que jugaba el deporte con una enorme pasión y coraje”.

La agencia Priority Sports, que representaba al jugador, señaló: “Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Brandon Clarke. Era una persona de gran corazón, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y familiares”.

Aunque no hubo información oficial sobre las circunstancias del deceso, el sitio TMZ indicó que las autoridades investigan una posible sobredosis, mientras que NBC reportó que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió el lunes a una emergencia médica y Clarke fue declarado muerto en el lugar. Según The Athletic, en abril había sido arrestado en Arkansas por cuatro cargos, entre ellos tráfico de sustancias controladas y fuga en vehículo.

La noticia generó una fuerte repercusión entre sus compañeros. “Memphis no será lo mismo sin ti”, escribió Jaylen Wells, mientras que Kyle Anderson expresó: “Te quiero mucho, hermano”.